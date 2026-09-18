El papa León XIV en Luján: una visita cargada de emotividad

Luján será protagonista de la última jornada del Pontífice en la Argentina. Está previsto que León XIV recorra el lugar en Papamóvil.

Luján será la última gran escala de la visita del papa León XIV a la Argentina. El Pontífice llegará a la ciudad durante la mañana del miércoles 11 de noviembre, antes de partir del país rumbo a Lima. La actividad en Luján comenzaría durante la mañana, después de que León XIV cumpla con un compromiso previo en la Ciudad de Buenos Aires.

El papa León XIV recorrerá Luján en Papamóvil Uno de los principales momentos de la jornada será el contacto del Pontífice con los fieles. De acuerdo con el cronograma previsto hasta el momento, León XIV llegará por la mañana al sector preparado para la actividad y posteriormente subirá al Papamóvil.

Sin embargo, todavía queda por resolver uno de los detalles que probablemente genere mayor interés entre quienes quieran acercarse a verlo: no se conoce cuál será el recorrido que realizará el Papa a bordo del vehículo. La organización tiene previsto el uso del Papamóvil, pero el trayecto que hará León XIV por Luján todavía no fue comunicado.

Será, además, la última gran actividad pública de León XIV en territorio argentino. Después de su paso por Luján, el Papa iniciará la etapa final de su estadía en el país. Su partida hacia Lima está prevista para la tarde del miércoles 11 de noviembre.

Luján: el centro argentino de la fe Aunque existen muchos lugares que congregan cientos de miles de personas, como el santuario de Itatí en Corrientes y la celebración de El Señor y la Virgen del Milagro en Salta, Luján sigue siendo el más importante, con peregrinaciones en distintos momentos del año, como el caso de la Peregrinación Juvenil, la Tradicional, la Gaucha y tantas otras.