Cómo anotarse como voluntario para la visita del papa León XIV a la Argentina: los requisitos

La Conferencia Episcopal Argentina inició la preinscripción online para convocar a miles de colaboradores de entre 18 y 65 años.

De cara a la histórica visita del papa León XIV al país, programada entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) puso en marcha la convocatoria nacional para conformar el equipo de voluntariado. La iniciativa busca reclutar a miles de colaboradores que prestarán asistencia logística y operativa durante las celebraciones previstas en las distintas sedes que recorrerá el Pontífice.

El proceso de preinscripción, que comenzó la semana pasada a través del sitio web oficial dispuesto por la CEA, registra un acelerado nivel de adhesión. Según confirmó Munir Bracco, vocero del Arzobispado de Córdoba —una de las tres escalas fijadas en la agenda papal—, ya se anotaron 10.000 personas a nivel nacional, de las cuales 3.500 corresponden a esa provincia. Se estima que tan solo para la sede cordobesa se requerirá un contingente final de entre 8.000 y 10.000 servidores para contener la masiva afluencia de fieles.

Episcopado Sedes de colaboración: Los postulantes pueden elegir entre las actividades programadas en la Basílica de Luján, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba.

Requisitos clave: La convocatoria está dirigida exclusivamente a ciudadanos argentinos o residentes en el país, que tengan entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026. Condiciones del servicio y proceso de selección Desde la organización aclararon que la preinscripción no garantiza la asignación automática de una función. La distribución de los roles se realizará posteriormente en función de los perfiles individuales, la disponibilidad horaria declarada y los requerimientos de la logística general.