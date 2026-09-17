Vacunar llegó a Mendoza: abrió su nuevo centro en Mendoza Shopping y ofrece atención a domicilio

La empresa especializada en servicios privados de vacunación, Vacunar, inauguró su primer vacunatorio en Mendoza Shopping y desembarcó en Cuyo con una propuesta que incluye atención presencial y vacunación en los hogares.

Con más de 30 años de trayectoria, la empresa busca acercar a las familias mendocinas una propuesta integral de inmunización, con atención personalizada, profesionales especializados y acceso a vacunas para las distintas etapas de la vida.

La compañía ya acompañó a más de 2,5 millones de pacientes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Su llegada a Mendoza forma parte de un plan de expansión nacional orientado a facilitar el acceso a la vacunación y contribuir a mejorar las coberturas de inmunización en Argentina.

“Nuestra misión es acompañar a las personas y a las familias en cada etapa de su vida a través de la prevención. Llegar a Mendoza representa un nuevo paso para acercar servicios de vacunación seguros, confiables y accesibles a más argentinos”, destacó la Dra. Romina Gigliotti, presidenta de Vacunar.

Los vacunatorios están diseñados para brindar una experiencia centrada en el paciente, con espacios que priorizan la comodidad, la seguridad y la contención, bajo protocolos sanitarios y estándares de calidad.

Vacunar en Casa: vacunación a domicilio en Mendoza

Además de la nueva sede en Mendoza Shopping, la empresa puso a disposición de los mendocinos Vacunar en Casa, su servicio de vacunación a domicilio. La modalidad permite recibir las vacunas en el hogar, sin necesidad de trasladarse a un vacunatorio, con los mismos estándares de atención y seguridad.

La visita domiciliaria es gratuita y está disponible tanto para personas con cobertura médica como para pacientes particulares. En cuanto al costo de las vacunas, la cobertura dependerá de las condiciones establecidas por cada obra social o empresa de medicina prepaga.

Para solicitar el servicio, los pacientes deben ingresar a www.vacunar.com.ar, registrarse en la plataforma Mi Vacunar, completar sus datos y elegir el día y la franja horaria de preferencia para recibir la visita de un profesional de enfermería.

Dengue: prevención antes de la temporada de mayor circulación

La expansión de los servicios de vacunación también pone el foco en una de las principales enfermedades transmitidas por mosquitos en Argentina: el dengue.

Ante escenarios de lluvias, temperaturas elevadas y acumulación de agua, las condiciones pueden favorecer la presencia del mosquito Aedes aegypti, principal vector del virus. Por eso, desde Vacunar remarcan la importancia de incorporar la prevención antes de que aumente la circulación del virus.

Las medidas incluyen eliminar recipientes que puedan acumular agua, mantener los espacios exteriores limpios, utilizar repelente y proteger los ambientes. A estas acciones se suma la vacunación contra el dengue, siempre de acuerdo con la indicación correspondiente.

La vacuna contra el dengue está disponible en Argentina a partir de los 4 años. El esquema contempla dos dosis, con un intervalo mínimo de 90 días, tanto para personas que hayan tenido dengue previamente como para quienes no hayan padecido una infección por alguno de los serotipos del virus.

Desde el Departamento Científico de la Fundación Vacunar, el Dr. Pablo Bonvehí señala que la inmunización puede ser especialmente relevante para personas que ya tuvieron dengue, adultos de distintas edades, personas con condiciones crónicas o factores de riesgo, familias que buscan anticiparse a la temporada de mayor circulación y quienes tienen previsto viajar a zonas con brotes.

“Vacunarse contra el dengue permite anticiparnos a los brotes y reducir las chances de cuadros graves. Protegerse todo el año y, cuando corresponde, combinar la vacuna contra el dengue con las de gripe o neumonía es hoy una estrategia importante de prevención”, sostuvo Bonvehí.

La vacunación, de todos modos, no reemplaza las medidas destinadas a evitar la proliferación del mosquito, sino que forma parte de una estrategia integral de prevención.

Una nueva apuesta por la prevención en Mendoza

Con la apertura de su sede en Mendoza Shopping y la incorporación del servicio Vacunar en Casa, Vacunar busca ampliar las alternativas para que los mendocinos puedan acceder a la inmunización.

La llegada a la provincia se integra a la estrategia de crecimiento de Vacunar, cuyo objetivo es fortalecer la prevención mediante la vacunación y acompañar a las personas y familias en las distintas etapas de la vida.

Con más de tres décadas de experiencia, la empresa cuenta con una red de vacunatorios y un servicio de vacunación domiciliaria que, en conjunto, ya alcanzaron a más de 2,5 millones de pacientes.