Banco Nación ofrece hasta 35% en supermercados: qué días conviene comprar

Organizar la compra del supermercado alrededor de una promoción puede aliviar el gasto del mes, pero exige mirar algo más que el porcentaje anunciado. En septiembre, Chango Más y Toledo ofrecen beneficios exclusivos para clientes del Banco Nación : ambos vencen el día 30, se aplican los miércoles y fijan límites semanales diferentes.

En Chango Más , el ahorro es del 35% y tiene un tope de $15.000 por semana y por cliente. La rebaja se realiza directamente en el ticket, alcanza compras presenciales con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA pagadas mediante BNA+ MODO y no se acumula con otros beneficios. Toledo , por su parte, devuelve el 30%, hasta $12.000 semanales. Sus bases incluyen tarjetas de crédito Visa y Mastercard, además de débito Mastercard del banco, siempre que el pago se concrete al escanear un código QR desde la aplicación.

La cuenta permite anticipar cuánto conviene comprar. En Chango Más se necesitan consumos por unos $42.858 para completar el descuento máximo de $15.000. En Toledo, una operación de $40.000 genera el reintegro completo de $12.000. El ahorro mensual de hasta $45.000 en la primera cadena y $36.000 en la segunda solo es posible para quienes utilicen las tres jornadas de septiembre: los miércoles 16, 23 y 30.

Desde este jueves 17 quedan dos fechas, por lo que una persona que todavía no usó las promociones podrá recuperar como máximo $30.000 en Chango Más o $24.000 en Toledo.

Las dos propuestas no acreditan el beneficio del mismo modo. Chango Más descuenta el importe al pasar por caja, por lo que el cliente paga el precio final en ese momento. Toledo deposita la devolución en la cuenta monetaria de quien hizo la compra dentro de los 30 días hábiles posteriores. Esa cuenta debe estar asociada a BNA+ MODO antes de la operación. No son válidos los pagos con saldo en cuenta ni los realizados desde otras billeteras. Si compra un adicional, también deberá tener una cuenta en el Banco Nación para recibir el reintegro. El límite se calcula por cliente y por semana, incluso si se combinan medios de pago.

El calendario de septiembre incluye otras alternativas, aunque con reglas diferentes. Banco Nación mantiene en supermercados DIA un 20% de ahorro los viernes y sábados, con un tope mensual de $20.000 por cliente, para pagos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad a través de MODO BNA+. MODO también ofrece en Jumbo un reintegro del 20% los martes y jueves para operaciones de al menos $100.000, con un máximo de $25.000 por banco al mes. Esta propuesta admite tarjetas de crédito, débito y prepagas de entidades adheridas, puede usarse en locales o por internet y permite combinar el beneficio con otras promociones bancarias.

Qué revisar antes de pagar con BNA+ o MODO

Antes de llegar a la caja, conviene confirmar que la sucursal figure entre los comercios adheridos, que la tarjeta seleccionada participe y que el día de compra coincida con la promoción. También es importante verificar si el ahorro se descuenta en el momento o llega después, revisar el tope disponible y consultar las exclusiones de productos.

En Chango Más, las condiciones oficiales advierten que existen artículos exceptuados; por eso, el porcentaje no necesariamente se aplicará sobre todo el carrito. En las promociones con reintegro, la cuenta vinculada debe permanecer habilitada hasta la acreditación. La propuesta de Jumbo, además, puede terminar antes del 30 de septiembre si se agota el fondo destinado a las devoluciones.