Últimos días para aprovechar el descuento y las cuotas sin interés de Banco Nación en Aerolíneas Argentinas

La promoción de Banco Nación para comprar pasajes de Aerolíneas Argentinas está por terminar. De cuánto es el descuento y hasta cuántas cuotas financia.

Con Banco Nación se puede acceder a descuentos y cuotas sin interés en vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Quedan pocos días para aprovechar una promoción del Banco Nación (BNA) que permite comprar pasajes de Aerolíneas Argentinas con descuento y financiar el resto en cuotas sin interés. El beneficio está pensado para vuelos dentro del país y tiene un tope de reintegro por compra.

El descuento de Banco Nación en Aerolíneas Argentinas está vigente hasta el 20 de septiembre. Foto: Freepik Hasta cuándo se puede comprar pasajes con descuento y en cuotas La promoción de Banco Nación está disponible hasta el 20 de septiembre. El beneficio contempla dos beneficios clave, siempre que el pago se realice con tarjetas de crédito de la entidad:

Un 30% de descuento, con un reintegro máximo de $70.000 por operación

Puede financiarse en 18 cuotas sin interés. Otro dato importante es que la promoción no exige que el viaje se realice durante el período de vigencia. Es decir, la compra debe concretarse hasta el 20 de septiembre, pero el vuelo puede corresponder a una fecha posterior.

Otros beneficios de Banco Nación para viajar La promoción con Aerolíneas Argentinas se suma a otras alternativas que Banco Nación ofrece para financiar gastos relacionados con el turismo.

Entre ellas aparecen opciones para hoteles, alquiler de autos, agencias de viajes y pasajes nacionales, con planes de financiación que pueden incluir 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés, según las condiciones de cada propuesta.