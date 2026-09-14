Peajes: cómo acceder a un 50% de descuento en las autopistas del AMBA

Una promoción ofrece 50% de reintegro en peajes con TelePASE. Está vigente hasta febrero de 2027 y tiene un tope por concesionaria y por persona.

Hasta febrero de 2027, una billetera virtual permite ahorrar el 50% del peaje. Foto: Noticias Argentinas

En septiembre, una promoción permite ahorrar en los peajes de los principales accesos y autopistas de Buenos Aires. El beneficio de de MODO ofrece un 50% de descuento en las pasadas realizadas con TelePASE, con un tope determinado por usuario y por cada concesionaria adherida.

Qué hay que hacer para recibir el reintegro de MODO Para aprovechar la promoción, el tag de TelePASE debe estar asociado a MODO desde la sección “TelePASE” de la aplicación. También se puede vincular desde la app del banco.

Además, las pasadas tienen que cobrarse mediante débito automático. Para eso, se debe tener asociada una tarjeta de crédito, débito o prepaga de alguna de las entidades que participan de la promoción.

BLa promoción para ahorrar el 50% del peaje está disponible a través de MODO. MODO En qué peajes se puede usar el beneficio El reintegro alcanza a los peajes administrados por cuatro concesionarias que operan distintos accesos, autopistas y rutas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires:

AUSA: incluye las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno y Arturo Illia, además del Paseo del Bajo.

AUSOL: comprende el Acceso Norte, incluida la Panamericana y sus ramales.

GCO: el beneficio aplica en el Acceso Oeste.

AUBASA: contempla la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Ruta Provincial 6 y el Sistema Vial del Atlántico. Así, quienes realicen pasadas con TelePASE en alguno de estos corredores pueden acceder a la devolución, siempre que cumplan con las condiciones de la promoción y utilicen una tarjeta de una entidad participante.