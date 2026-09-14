Peajes: cómo acceder a un 50% de descuento en las autopistas del AMBA
Una promoción ofrece 50% de reintegro en peajes con TelePASE. Está vigente hasta febrero de 2027 y tiene un tope por concesionaria y por persona.
En septiembre, una promoción permite ahorrar en los peajes de los principales accesos y autopistas de Buenos Aires. El beneficio de de MODO ofrece un 50% de descuento en las pasadas realizadas con TelePASE, con un tope determinado por usuario y por cada concesionaria adherida.
Qué hay que hacer para recibir el reintegro de MODO
Para aprovechar la promoción, el tag de TelePASE debe estar asociado a MODO desde la sección “TelePASE” de la aplicación. También se puede vincular desde la app del banco.
Además, las pasadas tienen que cobrarse mediante débito automático. Para eso, se debe tener asociada una tarjeta de crédito, débito o prepaga de alguna de las entidades que participan de la promoción.
En qué peajes se puede usar el beneficio
El reintegro alcanza a los peajes administrados por cuatro concesionarias que operan distintos accesos, autopistas y rutas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires:
- AUSA: incluye las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno y Arturo Illia, además del Paseo del Bajo.
- AUSOL: comprende el Acceso Norte, incluida la Panamericana y sus ramales.
- GCO: el beneficio aplica en el Acceso Oeste.
- AUBASA: contempla la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Ruta Provincial 6 y el Sistema Vial del Atlántico.
Así, quienes realicen pasadas con TelePASE en alguno de estos corredores pueden acceder a la devolución, siempre que cumplan con las condiciones de la promoción y utilicen una tarjeta de una entidad participante.
Cuánto devuelve MODO por los peajes
El reintegro es del 50%, pero no es ilimitado. El máximo que puede recibir cada usuario es de $10.000 por cada concesionaria adherida.
El límite se aplica independientemente de la cantidad de tags que tenga registrados una misma persona, es decir que no aumenta por contar con más dispositivos de TelePASE.
La devolución tampoco se realiza en el momento de pagar el peaje. Según las condiciones de la promoción, el dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria asociada dentro de los 30 días posteriores a la transacción.
Qué bancos y billeteras participan
La promoción está disponible para clientes que utilicen tarjetas de las entidades adheridas:
- Banco Macro
- Banco ICBC
- Banco Supervielle
- Banco Ciudad
- Billetera BUEPP
- Billetera YOY
- Banco Santa Fe
- Banco Entre Ríos
- Banco San Juan
- Banco Santa Cruz
El beneficio continuará disponible hasta el 28 de febrero de 2027, salvo que el fondo asignado para los reintegros se agote antes.