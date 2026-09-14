Una nueva experiencia llega a Mendoza: Grupo Lorenzo inaugura el primer concesionario integral Ford Signature 2.0 del país

Grupo Lorenzo consolida su posicionamiento en el mercado automotriz de la Región de Cuyo con la apertura de la nueva casa oficial de Ford en Mendoza. Emplazada estratégicamente en un terreno de 5.000 m² en la intersección de Av. San Martín Sur 709, esquina Av. Ingeniero Cipolletti, en Godoy Cruz, el complejo se constituye oficialmente como el primer punto de venta y postventa integral del país (Venta tradicional, PO, Ford Pro y Posventa) en implementar el estándar internacional Ford Signature 2.0 , enfocado en redefinir la interacción entre la marca y sus clientes.

"Ford entiende que la forma en que el usuario explora, compra y da mantenimiento a su vehículo está en constante evolución. Diseñado sobre la ciencia del comportamiento y el diseño centrado en el ser humano, Signature 2.0 busca fomentar relaciones duraderas, fusionando la fluidez digital con una atención presencial de excelencia", señalan desde Grupo Lorenzo.

El complejo se constituye oficialmente como el primer punto de venta y postventa integral del país.

El desarrollo edilicio de vanguardia abarca 3.000 m² metros cuadrados cubiertos diseñados bajo criterios de arquitectura sustentable y ciencia del comportamiento. La estructura incorpora tecnología fotovoltaica mediante paneles solares para la generación de energía limpia, un sistema de tratamiento y reutilización de aguas grises orientado al riego de flora xerófila adaptada al ecosistema local, y un circuito independiente para la recolección y reciclaje industrial del aceite usado en los procesos de taller. Las instalaciones se completan con áreas exteriores ajardinadas, pérgolas metálicas y espacios dedicados a la exhibición de vehículos.

El modelo Ford Signature 2.0 articula la atención presencial con la fluidez digital a través de cuatro ejes operativos prioritarios: la hospitalidad en áreas comerciales y de postventa, la omnicanalidad para gestionar ventas y servicios en diversos entornos de confort, zonas inmersivas denominadas "Descubre Ford" para el conocimiento de unidades y tecnología, y una optimización en los flujos de trabajo orientada a la eficiencia operativa.

Emplazada estratégicamente en un terreno de 5.000 m² en la intersección de Av. San Martín Sur 709, esquina Av. Ingeniero Cipolletti, en Godoy Cruz.

En términos de capacidad operativa, el predio dispone de un salón comercial de 600 m² con capacidad de exhibición para hasta ocho vehículos y 4 en el exterior, seis puestos de ventas (open consult), 3 posiciones para asesores de servicio y dos áreas exclusivas de entrega de 0Km. denominadas "Celebration Bays". La sección destinada a posventa y taller cubre 1.280 m² e incluye 10 bahías de trabajo (también para vehículos eléctricos), 14 bahías techadas para unidades en proceso y un área de repuestos de 380 m² (expandibles +180 m² en altura). El espacio exterior cuenta con capacidad para 30 vehículos.

El desarrollo edilicio de vanguardia abarca 3.000 m² metros cuadrados cubiertos.

Grupo Lorenzo como parte del Programa Ford Signature 2.0

La intención del diseño Ford Signature 2.0 es modernizar la experiencia del concesionario creando un entorno fluido, inmersivo y centrado en el cliente que fomente las relaciones, promueva la confianza y celebre momentos clave tanto para los invitados (clientes) como para los colaboradores (empleados). El entorno de las instalaciones rediseñado se enfoca en la hospitalidad tanto para los colaboradores como para los invitados, al tiempo que crea un ambiente cómodo que mejora la funcionalidad y las ventas.

Pilares o Principios del programa:

La hospitalidad Primero: Los clientes son bienvenidos al hogar de la familia Ford, donde su experiencia se rige por la elección personal. Un punto de llegada a escala humana proporciona seguridad psicológica y comodidad.

Los clientes son bienvenidos al hogar de la familia Ford, donde su experiencia se rige por la elección personal. Un punto de llegada a escala humana proporciona seguridad psicológica y comodidad. Ventas en todas partes: Las transacciones ocurren en todas partes, lo que permite al asesor de ventas reunirse con el cliente donde este se encuentre. Las decisiones tomadas en casa se validan en la agencia, combinando tecnología, experiencias físicas e interacciones personales.

Las transacciones ocurren en todas partes, lo que permite al asesor de ventas reunirse con el cliente donde este se encuentre. Las decisiones tomadas en casa se validan en la agencia, combinando tecnología, experiencias físicas e interacciones personales. Excelencia Operacional: Eficiencias logradas en el layout del edificio, tanto interior como exterior, maximizando la experiencia del cliente mientras se equilibra la experiencia del empleado y los costos operativos.

Eficiencias logradas en el layout del edificio, tanto interior como exterior, maximizando la experiencia del cliente mientras se equilibra la experiencia del empleado y los costos operativos. Descubriendo Ford: Educación, comunidad y compromiso con la marca enriquecen la experiencia del cliente, cambiando con el paso del tiempo con nuevos productos y prioridades. El producto se presenta activamente con exhibiciones interactivas, construyendo lealtad a la marca de por vida.

Ford y Grupo Lorenzo, una historia de confianza a través de los años

La relación entre Ford Argentina y la familia Lorenzo no es reciente: desde hace más de cuatro décadas están vinculados comercialmente con la marca de forma indirecta. Sin embargo, no fue hasta 2019 —tras casi veinte años sin un concesionario oficial Ford en la ciudad mendocina de San Rafael— cuando Grupo Lorenzo inauguró una sucursal oficial bajo la firma JC Lorenzo, encabezada por Juan Carlos Lorenzo y secundada por sus hijos Gerardo y Ezequiel.

Años más tarde, con el aval y la confianza otorgados por Ford, en 2022 llegó el segundo concesionario de JC Lorenzo, esta vez en el Gran Mendoza. Ubicado sobre la Avenida San Martín Sur (Godoy Cruz), a pocos metros de donde funcionará el nuevo espacio Ford Signature 2.0. Hoy, bajo el nombre de Ford Lorenzo, la empresa representa el 2,7% de los patentamientos de la Red Ford en todo el país.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado líder en la comercialización de vehículos de la región de Cuyo, con casi 30 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 22 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, DS, Jeep, RAM, LeapMotor, BAIC, Arcfox, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, Autoferia, con la oferta más cuidada de autos usados y Eurorepar, la red de mantenimiento y reparación multimarca del Grupo Stellantis, líder en el mundo.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa y compromiso con sus clientes.