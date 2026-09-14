Una fila de cinco cuadras y más de 1.500 personas: la desesperada búsqueda de trabajo en Berazategui
La convocatoria era para cubrir 14 puestos antes de la apertura de un nuevo local. Los postulantes se presentaron con sus currículums y esperaron una entrevista presencial. El salario base informado es de $800.000 mensuales.
Más de 1.500 personas se acercaron este lunes a un restaurante de Berazategui en busca de una oportunidad laboral y formaron una fila de más de cinco cuadras. La convocatoria fue realizada por Los Agüero Resto Bar, un nuevo establecimiento que abrirá próximamente en el partido bonaerense.
La cita fue a las 10 en Avenida Eva Perón 1464, ex Sevilla, donde el local busca incorporar personal antes de su inauguración, prevista para el jueves. La empresa informó que necesita cubrir 14 puestos de trabajo y que el salario base será de $800.000 mensuales. La llamada era exclusivamente presencial y los postulantes debían presentarse con el currículum completo. La concentración comenzó durante la madrugada y reunió a personas de entre 18 y 55 años.
La convocatoria laboral que desbordó al restaurante
Marcelo Agüero, uno de los propietarios del establecimiento, reconoció que la convocatoria “se desbordó” desde las primeras horas: "Me ha sorprendido mucha gente que me dijo que trabaja de lo que sea porque necesita alimentar a su familia, pagar el alquiler y porque no llega a fin de mes. Hay personas que hace meses que no tienen trabajo. Las historias son muy fuertes”.
El empresario también se refirió al contexto laboral y aseguró que la situación económica se percibe en la cantidad de personas que buscan empleo: "La crisis se nota mucho. Te das cuenta que hay mucha falta de trabajo. Pero la alegría es que acá está la gente que quiere trabajar. Si se les ofrece trabajo, va a pasar en muchos lugares lo que pasó acá”, sostuvo.
Agüero también comparó la situación con la crisis de 2001, que dijo haber vivido personalmente: "Esto se parece al 2001. Yo lo viví y es mucha la tristeza”, afirmó. También diferenció ese período de la pandemia y señaló que, en la actualidad, muchas personas le dijeron que prefieren trabajar cerca de sus hogares para reducir los gastos de transporte.
¿Qué puestos busca cubrir el restaurante?
La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres y contempla distintos puestos vinculados al funcionamiento del restaurante.
Los 14 puestos que busca cubrir el establecimiento corresponden a las siguientes tareas:
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Parrillero.
Cocinero.
Ayudante de cocina.
Bachero.
Personal de limpieza.
Mozo.
El objetivo de las entrevistas es conocer a cada postulante, su experiencia laboral y su disponibilidad.
“Estamos buscando hombres y mujeres con ganas de trabajar, crecer y formar parte de este nuevo comienzo. Debido a la gran cantidad de consultas, queremos aclarar que la entrevista será únicamente presencial, porque queremos conocerte, saber un poco de vos, tu experiencia y tu disponibilidad”, señaló el local en la convocatoria. La imagen de la extensa fila de postulantes se registró en la zona de Avenida Eva Perón y calle 114 y comenzó a circular en redes sociales, donde generó repercusión por la cantidad de personas que se acercaron para intentar conseguir uno de los puestos disponibles.