Una fila de cinco cuadras y más de 1.500 personas: la desesperada búsqueda de trabajo en Berazategui

La convocatoria era para cubrir 14 puestos antes de la apertura de un nuevo local. Los postulantes se presentaron con sus currículums y esperaron una entrevista presencial. El salario base informado es de $800.000 mensuales.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres y contempla distintos puestos vinculados al funcionamiento del restaurante.

Más de 1.500 personas se acercaron este lunes a un restaurante de Berazategui en busca de una oportunidad laboral y formaron una fila de más de cinco cuadras. La convocatoria fue realizada por Los Agüero Resto Bar, un nuevo establecimiento que abrirá próximamente en el partido bonaerense.

La cita fue a las 10 en Avenida Eva Perón 1464, ex Sevilla, donde el local busca incorporar personal antes de su inauguración, prevista para el jueves. La empresa informó que necesita cubrir 14 puestos de trabajo y que el salario base será de $800.000 mensuales. La llamada era exclusivamente presencial y los postulantes debían presentarse con el currículum completo. La concentración comenzó durante la madrugada y reunió a personas de entre 18 y 55 años.

La convocatoria laboral que desbordó al restaurante Marcelo Agüero, uno de los propietarios del establecimiento, reconoció que la convocatoria “se desbordó” desde las primeras horas: "Me ha sorprendido mucha gente que me dijo que trabaja de lo que sea porque necesita alimentar a su familia, pagar el alquiler y porque no llega a fin de mes. Hay personas que hace meses que no tienen trabajo. Las historias son muy fuertes”.

El empresario también se refirió al contexto laboral y aseguró que la situación económica se percibe en la cantidad de personas que buscan empleo: "La crisis se nota mucho. Te das cuenta que hay mucha falta de trabajo. Pero la alegría es que acá está la gente que quiere trabajar. Si se les ofrece trabajo, va a pasar en muchos lugares lo que pasó acá”, sostuvo.

Más de 1500 personas en la fila para conseguir un trabajo Agüero también comparó la situación con la crisis de 2001, que dijo haber vivido personalmente: "Esto se parece al 2001. Yo lo viví y es mucha la tristeza”, afirmó. También diferenció ese período de la pandemia y señaló que, en la actualidad, muchas personas le dijeron que prefieren trabajar cerca de sus hogares para reducir los gastos de transporte.