Descuentos en combustible: la promoción que te devuelve hasta $100.000 por cargar nafta

Septiembre llegó con nuevas promociones para cargar nafta y diésel con descuento en las principales estaciones de servicio del país. Entre las distintas opciones disponibles, este mes se destaca una propuesta clave que permite recibir un reintegro de hasta $100.000 mensuales.

Una de las promociones con mayor tope durante septiembre es la de BBVA, destinada a titulares de tarjetas de crédito Visa Signature de los segmentos Black + Save y Black + All.

El beneficio consiste en un 20% de descuento todos los días en estaciones de servicio y también puede aprovecharse en supermercados. El tope mensual es de hasta $100.000, con un límite unificado para ambos rubros.

Para acceder, el pago tiene que realizarse exclusivamente mediante NFC (contactless) con la tarjeta Visa Signature.

La mayor parte de las promociones de YPF se concentra en la App YPF y en acuerdos con bancos y billeteras. Entre las principales opciones se encuentran:

Banco Nación: 20% los viernes pagando con MODO BNA+ y tarjetas Visa o Mastercard, con tope de $10.000 mensuales.

Banco Galicia: hasta 15% los lunes para clientes Éminent que abonen mediante MODO.

Banco Macro: entre 20% y 30% los miércoles en combustibles Premium con MODO desde App Macro, según el segmento.

App YPF: hasta 12% de ahorro en Infinia e Infinia Diesel en días determinados. También ofrece 3% por autodespacho y 6% adicional por Carga Inteligente.

ServiClub: permite canjear puntos por vouchers de entre $1.500 y $4.000.

También hay promociones con Banco Provincia, Banco Ciudad, Santander, Credicoop, Comafi, Prex, Brubank y Ripio, con descuentos y reintegros que varían según la entidad, el día y el medio de pago.

Qué beneficios ofrecen Shell, Axion y Puma

En Shell, la app Shell Box ofrece los miércoles un 10% de descuento en V-Power Nafta y Diesel. Además, los jueves las tarjetas de crédito Visa Santander tienen 15% de descuento y el segmento Select puede acceder a 20%, pagando mediante QR desde Shell Box o MODO. La aplicación también permite acumular puntos por las cargas.

Axion concentra parte de sus beneficios en la aplicación ON. Los lunes y viernes ofrece 10% de descuento en combustibles Quantium. A esto se suman promociones bancarias, entre ellas 20% los viernes con Banco Nación, hasta 25% los jueves con Banco Patagonia y descuentos con Banco Ciudad, Brubank, Credicoop, Comafi, Columbia y Galicia.

En Puma Energy, la aplicación Puma Pris ofrece los miércoles un 10% de descuento en combustibles, con un límite de hasta 50 litros. Los nuevos usuarios reciben 300 Puntos Pris en su primera carga desde la app, equivalentes a un voucher de $6.000.

Además, hay vouchers de hasta $30.000 para clientes de la aplicación y beneficios adicionales con Personal Pay, Mercado Pago, Visa AL2, Banco Patagonia y Comafi, según el día y el medio de pago.

Cómo aprovechar mejor las promociones

Para conseguir el mayor ahorro, es importante revisar qué día corresponde a cada descuento, qué tarjeta exige la promoción y cuál es el tope. Los beneficios bancarios suelen tener límites mensuales o semanales, mientras que las aplicaciones de las petroleras pueden establecer topes por carga o cantidad de litros.

También conviene prestar atención al medio de pago: algunas promociones requieren MODO, otras una aplicación específica y otras el pago mediante NFC. En determinados casos, además, se pueden combinar los beneficios de las apps con los programas de fidelización de cada petrolera.