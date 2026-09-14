En Luján de Cuyo, construyeron un nuevo espacio en nombre del santo Carlo Acutis

Mientras continúa la construcción del templo en Chacras de Coria, colocaron un altar dedicado a Carlo Acutis y sumaron un banco para quienes quieran pedir o agradecer.

El nuevo altar exterior quedó ubicado frente a la capilla en construcción y ya puede ser visitado por quienes quieran acercarse a rezar.

La futura capilla dedicada a San Carlo Acutis sigue tomando forma en Chacras de Coria y, mientras la construcción avanza, el lugar ya incorporó un nuevo espacio para quienes se acercan a rezar, pedir o agradecer. En los últimos días se construyó un pequeño altar exterior con la imagen del joven santo italiano.

El altar fue pensado como un punto de encuentro para los fieles que quieran acercarse al predio incluso mientras el templo continúa en obra. Allí pueden dejar una ofrenda, rezar, hacer un pedido, encomendarse a Carlo Acutis o simplemente agradecer.

La imagen del santo está colocada sobre un tótem de piedra que forma parte de este nuevo espacio exterior. La idea es que quienes lleguen hasta la futura capilla tengan un lugar donde detenerse y vivir un momento de oración sin necesidad de esperar a que termine la construcción del templo.

Una donación que permite disfrutar del altar y de la capilla Capilla Carlo Acutis A este nuevo espacio se sumó además una donación que fue compartida por la cuenta de Instagram de la capilla San Carlo Acutis. Se trata de un banco que fue colocado en diagonal al altar, de manera que quienes se sienten allí puedan permanecer frente a la imagen y, al mismo tiempo, observar la capilla que continúa levantándose detrás.

La incorporación del banco completa un pequeño espacio pensado para permanecer en el lugar. Así, mientras los trabajos siguen adelante, el predio comienza a tener algunos de los elementos propios de un sitio de oración y encuentro para la comunidad.