Galaxy A37: salió en abril y Samsung le aplicó un descuento del 65% en Mercado Libre

El Samsung Galaxy A37 5G es uno de los integrantes de la familia Galaxy A que llegó al mercado durante 2026. Presentado oficialmente el 25 de marzo y lanzado en abril, el smartphone combina una pantalla amplia, cámara de 50 MP, conectividad 5G y una batería pensada para acompañar el uso cotidiano.

Ahora, el equipo aparece con una importante descuento en Mercado Libre y queda posicionado como una alternativa atractiva para quienes buscan un celular Samsung con buenas prestaciones sin ingresar en la gama más alta de la compañía.

Uno de los principales atractivos del Galaxy A37 es su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas , con una resolución de 1080 x 2340 píxeles. El panel ofrece colores intensos y un buen nivel de definición para consumir contenido, navegar por internet o utilizar aplicaciones durante varias horas.

A esto se suma una frecuencia de actualización de 120 Hz, una característica especialmente interesante para quienes priorizan una experiencia más fluida. Los desplazamientos por menús y páginas resultan más suaves y también aporta una respuesta visual más agradable durante los juegos.

El tamaño de la pantalla, además, permite aprovechar mejor películas, videos y fotografías, aunque hace que el equipo tenga una presencia considerable en la mano. Es una característica que puede resultar atractiva para quienes prefieren celulares grandes.

Rendimiento y almacenamiento para el día a día

En el interior, el Galaxy A37 incorpora un procesador Samsung Exynos 1480 de hasta 2,75 GHz, acompañado por 8 GB de RAM. Esta combinación apunta a ofrecer un funcionamiento ágil para las tareas habituales y permite alternar entre diferentes aplicaciones sin demasiadas complicaciones.

El almacenamiento interno de 256 GB es otro de sus puntos fuertes. La capacidad resulta suficiente para guardar una gran cantidad de fotografías, videos, aplicaciones y archivos sin depender permanentemente de liberar espacio.

El smartphone también incorpora conectividad 5G, además de compatibilidad con doble SIM, dos características que amplían sus posibilidades de uso y permiten aprovechar las redes móviles de nueva generación allí donde estén disponibles.

Samsung Galaxy A37 ofrece 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM y rendimiento para tareas cotidianas. Samsung

Cámara de 50 MP y resistencia al agua

En el apartado fotográfico, el Galaxy A37 cuenta con una configuración trasera triple cuyo sensor principal alcanza los 50 MP. El conjunto se complementa con una cámara ultra gran angular y otra destinada a fotografías macro, ofreciendo diferentes alternativas según la escena. El equipo también incorpora zoom digital de hasta 10x, mientras que la cámara frontal de 12 MP está pensada para selfies y videollamadas.

Otro elemento importante es su certificación IP68, que aporta resistencia frente al polvo y al agua. Esta característica le da un plus de tranquilidad para el uso cotidiano y resulta especialmente interesante para quienes buscan un teléfono preparado para diferentes situaciones.

La batería de 5.000 mAh completa la propuesta. Su capacidad está orientada a ofrecer una autonomía suficiente para atravesar buena parte de la jornada dependiendo del uso, la conectividad y la configuración del dispositivo.

Samsung Galaxy A37 suma pantalla de 120 Hz, conectividad 5G y batería de 5.000 mAh. Imagen generada con IA

El Galaxy A37 baja de precio en Mercado Libre

El Galaxy A37 5G llegó al mercado durante abril y ahora aparece con una rebaja considerable en Mercado Libre. El precio anterior informado para el equipo era de $1.999.999, mientras que actualmente se ofrece a $691.609. La promoción representa un 65% de descuento, lo que deja al smartphone por debajo de los $700.000 y modifica considerablemente su relación entre precio y prestaciones. Además, la publicación cont empla 6 cuotas de $155.600, una alternativa que puede facilitar la compra para quienes prefieren distribuir el gasto.