Samsung enfrenta a los AirPods 5 y baja el precio de los Galaxy Buds4 Pro en Mercado Libre

Tras el lanzamiento de la nueva generación de productos de Apple, que incluye celulares, dispositivos plegables, smartwatch y auriculares , Samsung comenzó a mover sus fichas y a ofrecer algunos de sus equipos con importantes rebajas en Mercado Libre . Entre ellos aparecen los Galaxy Buds4 Pro White , sus auriculares inalámbricos de alta gama.

El modelo apuesta por un conjunto de prestaciones orientadas a quienes buscan una experiencia de audio premium, con cancelación de ruido, sonido de alta resolución, audio 360 , asistentes de voz y una autonomía que puede alcanzar las 30 horas.

Uno de los principales atractivos de los Galaxy Buds4 Pro está en su propuesta de audio. Los auriculares son compatibles con Samsung Seamless Codec (SSC), que permite reproducir contenido de hasta 24 bits y 96 kHz en dispositivos Galaxy compatibles .

Los Samsung Galaxy Buds4 Pro incorporan audio Hi-Fi, cancelación de ruido y sonido 360 para una experiencia inmersiva.

La compañía también incorpora opciones para personalizar la experiencia mediante un ecualizador de 9 bandas. De esta manera, el usuario puede modificar graves, agudos y tono de acuerdo con sus preferencias y construir un perfil de sonido propio.

A esto se suma una adaptación del audio a la forma de la oreja y al modo de uso. El objetivo es mantener una reproducción más uniforme incluso cuando se modifica el volumen, algo especialmente importante para quienes utilizan los auriculares durante varias horas.

Samsung equipa sus Galaxy Buds4 Pro con seis micrófonos para mejorar la claridad durante las llamadas. Samsung

Seis micrófonos para llamadas más claras

Samsung también pone el foco en las llamadas de voz. Los Galaxy Buds4 Pro cuentan con seis micrófonos distribuidos alrededor de los auriculares para captar la voz y reducir la influencia del ruido ambiental.

El sistema utiliza tecnología de red neuronal profunda (DNN) para separar la voz de los sonidos de fondo. En combinación con la banda súper ancha (SWB), que puede alcanzar hasta 16 kHz entre los auriculares y un smartphone Galaxy compatible, la propuesta apunta a conseguir conversaciones más nítidas incluso en lugares con bastante ruido.

El modelo también incorpora manos libres y asistentes de voz integrados, entre ellos Bixby y Gemini, lo que permite acceder a distintas funciones sin necesidad de manipular constantemente el teléfono.

Los Samsung Galaxy Buds4 Pro alcanzan hasta 30 horas de autonomía junto con su estuche de carga. Samsung

Cancelación de ruido, audio 360 y resistencia IP57

La experiencia se completa con cancelación de ruido, una característica clave dentro de la gama alta de auriculares inalámbricos. También ofrecen audio 360, pensado para generar una escena sonora más envolvente y ampliar la sensación de espacio durante la reproducción de música y otros contenidos.

En cuanto a autonomía, los Galaxy Buds4 Pro pueden alcanzar hasta 30 horas de uso, considerando la combinación de los auriculares y el estuche de carga. Este último, además, admite carga inalámbrica.

Los auriculares cuentan con conexión Bluetooth, sensores de proximidad y resistencia al agua y al polvo con certificación IP57. Estas características los convierten en una alternativa versátil tanto para el uso cotidiano como para actividades que requieren mayor resistencia.

Samsung baja el precio de los Galaxy Buds4 Pro en Mercado Libre y busca competir directamente con Apple. shutterstock

Una rebaja que los acerca a los AirPods 5

Con este conjunto de prestaciones, Samsung busca posicionar a los Galaxy Buds4 Pro como una alternativa competitiva dentro del segmento premium y plantar cara a los AirPods 5 de Apple.

La diferencia aparece con mayor claridad al observar la oferta disponible actualmente en Mercado Libre. Los auriculares tenían un precio anterior de $598.000, pero ahora se ofrecen por $410.000, con un 31% de descuento. La publicación también permite financiar la compra en 6 cuotas de $92.243, una modalidad que puede resultar atractiva para quienes buscan acceder a unos audífonos de alta gama sin afrontar todo el desembolso de una sola vez.