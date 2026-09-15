Walmart liquidó el Samsung Galaxy A56 y cuesta casi la mitad que en Argentina: cuánto sale

El Samsung Galaxy A56 está disponible a casi la mitad de su valor en Argentina gracias a una liquidación de Walmart México, facilitando su importación.

Walmart México lanzó un descuento especial junto a Samsung para el Samsung Galaxy A56, uno de los smartphones más equilibrados y codiciados dentro de la gama media-alta. La oferta publicada en el sitio web del supermercado resulta sumamente tentadora para los compradores argentinos que buscan renovar su equipo cuidando el bolsillo.

En la tienda online mexicana, el dispositivo se consigue a $5.639 pesos mexicanos (MXN), lo que equivale a aproximadamente $497.621 pesos argentinos (ARS). Dado que en las plataformas locales y tiendas oficiales de Argentina este modelo cotiza entre los $800.000 y el $1.000.000 de pesos, la brecha de precio genera un ahorro que roza el 50%.

Pantalla fluida, procesador Exynos y soporte prolongado El Samsung Galaxy A56 se destaca por incorporar una pantalla AMOLED de alta calidad con una tasa de refresco de 120 Hz y tecnología Vision Booster, lo que garantiza una excelente visibilidad incluso a plena luz del sol. En su interior, está equipado con el procesador Exynos 1580 de ocho núcleos, ofreciendo un rendimiento muy fluido tanto para la rutina diaria como para aplicaciones exigentes.

El Samsung Galaxy A56 destaca en las góndolas de Walmart por su diseño y potencia. Samsung En el apartado fotográfico, su cámara principal es de 50 MP con estabilización óptica (OIS), acompañada por un lente ultra gran angular y un sensor macro, además de funciones avanzadas para fotografía nocturna (Nightography). Un valor agregado clave es que Samsung garantiza varios años de actualizaciones del sistema operativo, asegurando una vida útil más larga frente a competidores de la misma gama.

Requisitos para traerlo desde México a Mendoza (ARCA y Courier) Para aprovechar esta promoción desde la Argentina, es necesario contratar un servicio de courier privado (correo puerta a puerta) que realice el traslado desde México. La operación se efectúa bajo el régimen simplificado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), permitiendo recibir el paquete directamente en el domicilio.