Banco nación: ofrece hasta 20 cuotas sin interés para bicicletas y monopatines

Una bicicleta para ir al trabajo, un monopatín para resolver trayectos cortos o un rodado infantil pueden pagarse hoy sin concentrar todo el gasto en un mes. Tienda BNA+ del Banco Nación mantiene opciones de movilidad sustentable con financiación que llega a 20 cuotas sin interés en artículos seleccionados.

El beneficio no aparece de manera uniforme en todo el catálogo oficial de movilidad sustentable . La cantidad de pagos depende del producto, el vendedor y la modalidad elegida. Algunas publicaciones ofrecen 20 cuotas sin interés con BNA+ MODO, mientras que otras muestran 18. Esa diferencia es clave para evitar que una promoción puntual sea interpretada como una condición general. Antes de comprar, conviene abrir el apartado de tasas y medios de pago, donde figuran el valor de cada cuota, el total financiado y su costo.

La sección reúne alternativas para edades, recorridos y presupuestos diferentes. Hay bicicletas urbanas, modelos de montaña, rodados infantiles, unidades plegables y opciones eléctricas. También aparecen monopatines con distintas potencias y accesorios para acompañar los traslados cotidianos, como cascos, luces, candados, lingas, infladores y elementos de reparación.

Los precios abarcan un rango amplio y pueden incluir rebajas aplicadas por cada vendedor. La disponibilidad, en tanto, cambia con el stock de los comercios que operan dentro de la plataforma: un artículo puede agotarse y ser reemplazado por otro similar sin que desaparezca la categoría.

La financiación sin interés se instrumenta en los productos señalados dentro de la tienda y mediante BNA+ MODO. En una bicicleta consultada hoy , por ejemplo, el sitio mostraba planes de 3, 6, 12, 18 y 20 cuotas, todos con interés y costo financiero total del 0%. El plazo más largo dividía el precio publicado en veinte pagos iguales. Para utilizar esa opción, la operación debe cursarse con el medio habilitado y el comprador necesita contar con límite disponible. Otros modelos cercanos ofrecían solamente 18 cuotas, lo que confirma que el beneficio debe revisarse en cada ficha.

Quienes prefieran extender el plazo pueden encontrar la alternativa Préstamos BNA. En el artículo revisado, el simulador ofrecía 36, 48, 60 y hasta 72 cuotas, aunque ya no se trataba de financiación gratuita: informaba una tasa nominal anual del 40%, una tasa efectiva anual del 48,21% y un costo financiero total efectivo anual del 60,72%. En otras publicaciones, la opción destacada llegaba a 48 pagos. El acceso está sujeto a evaluación crediticia y a las condiciones definidas por el banco. Aunque el importe mensual pueda resultar parecido al de una compra sin interés, el total final es mayor por la tasa y la extensión del plazo.

Qué revisar antes de confirmar la compra

El proceso comienza con la elección del artículo en Tienda BNA+. Luego hay que comprobar quién lo vende, si realiza envíos al domicilio ingresado y qué formas de pago están activas. La comparación útil no termina en el valor mensual: también conviene mirar el precio de contado, el monto total financiado, el costo de entrega y las condiciones de garantía o devolución.

Como las promociones, los precios y el stock pueden modificarse, la referencia válida es la información que muestra la ficha justo antes de confirmar la operación. Así, las 20 cuotas pueden servir para distribuir el gasto, siempre que el producto conserve el beneficio y la compra se ajuste al presupuesto disponible.