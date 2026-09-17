Visita papal: así será el minuto a minuto del papa León XIV en Buenos Aires

La visita del papa León XIV a la Argentina comienza a tomar forma. Aunque el itinerario todavía puede sufrir modificaciones, en la Iglesia argentina se trabaja arduamente para definir el cronograma de la estadía del Pontífice en el país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre .

Buenos Aires será el punto de llegada del Papa y concentrará buena parte de las actividades previstas para las primeras jornadas. La llegada, por lo pronto, será durante la tarde del domingo 8 de noviembre y dará inicio a su viaje apostólico en el país.

León XIV llegará a Buenos Aires durante la tarde del domingo 8 de noviembre y su primera gran actividad institucional tendría lugar en la Casa Rosada .

Allí está previsto que mantenga un encuentro con el Presidente de la Nación durante la tarde. Será uno de los principales acontecimientos políticos e institucionales de la visita y marcará el inicio de la agenda del Pontífice en territorio argentino, aunque desde el Vaticano buscarán profundizar la idea de viaje apostólico para evitar la partidización.

Javier Milei en su encuentro con León XIV en el Vaticano.

La actividad comenzará temprano el lunes con una visita al Cottolengo Don Orione de Claypole , uno de los primeros encuentros de carácter social y pastoral contemplados en el itinerario.

En el Cottolengo Don Orione está reservado el corazón incorrupto de San Luis Orione Analía Melnik/MDZ

Posteriormente, León XIV encabezará uno de los acontecimientos multitudinarios de su paso por Buenos Aires. El cronograma prevé que alrededor de las 10.20 el Papa suba al Papamóvil. La actividad se extenderá durante la mañana y está previsto que concluya alrededor de las 12.30. Igualmente, todavía no está confirmado el recorrido que realizará.

El papa León XIV abordo del Papamóvil en su histórica visita a España. EFE

UCA y Catedral Metropolitana

Alrededor de las 16.40, León XIV tiene prevista una actividad en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Después será el turno de otro de los lugares de mayor simbolismo de la visita: la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, a la que está previsto que llegue alrededor de las 17.50.

La UCA será uno de los lugares de mayor actividad durante la visita del papa León XIV. X

La presencia del sucesor de Francisco en la Catedral porteña será uno de los momentos centrales de su paso por la capital argentina, más aún si se recuerda el vínculo de León XIV como obispo Prevost de Chiclayo, Perú, y que en este templo descansan los restos de José de San Martín, libertador de aquel país. Al otro día saldrá temprano a Córdoba y, a su regreso, visitará el Palacio San Martín en torno a las 18.

La Catedral Metropolitana es uno de los templos más importantes de la Iglesia argentina. Argentina.gob.ar

El estadio que no será

En las primeras etapas de organización se evaluó la posibilidad de utilizar un estadio, entre los que destacó el Monumental de River Plate, pero finalmente el Papa no realizará una actividad en un estadio.

El Estadio Monumental finalmente no formaría parte del cronograma del papa León XIV en Buenos Aires. Shutterstock

El centro de esta actividad masiva estará dispuesto solo para el Monumento a los Españoles, donde el Sumo Pontífice celebrará la misa central, como otrora lo hiciera Juan Pablo II.

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Miércoles 11: última jornada antes de Luján

El miércoles será el último día de León XIV en la Argentina. Antes de dirigirse hacia Luján, el programa contempla durante la mañana una actividad en la cárcel de Devoto, para luego seguir camino hacia el oeste.