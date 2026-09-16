Elaboran a contrarreloj unas 400.000 hostias en Córdoba para la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV a Córdoba moviliza preparativos en distintos ámbitos y también tiene su particular capítulo dentro de un taller religioso. Las hermanas de la Congregación Hijas de San José trabajan a contrarreloj para garantizar las hostias que serán utilizadas durante las celebraciones vinculadas con la llegada del Santo Padre.

El proceso comienza con una preparación sencilla: harina y agua, sin ningún otro ingrediente. En el taller se utilizan alrededor de 25 kilos de harina por día, a los que se agrega la cantidad de agua necesaria para obtener una masa cremosa y sin grumos.

La hermana Mónica, una de las responsables de la producción, explicó que se trata de un proceso similar al de preparar panqueques, aunque en este caso se obtiene el tradicional pan ácimo que luego será utilizado para la consagración durante las misas.

Una vez preparada la masa, comienza el proceso de cocción. Cada porción es colocada sobre las planchas de las máquinas y permanece allí durante aproximadamente un minuto.

Las planchas se cierran y, al retirarlas, se obtiene una gran hoja de oblea con el grabado correspondiente. Esas hojas luego pasan por distintas etapas hasta transformarse en las hostias de diferentes tamaños.

El taller cuenta con máquinas para realizar los cortes y también con trabajo manual. Las obleas deben atravesar previamente un proceso de estacionamiento, ya que no pueden cortarse inmediatamente después de la cocción.

Según explicó la religiosa, las hojas recién salidas son demasiado secas y pueden romperse durante el corte. Por eso, se dejan reposar y posteriormente se humedecen ligeramente antes de continuar con el proceso.

Unas 200 mil hostias por semana

La producción del taller no está destinada únicamente a Córdoba. Desde allí se elaboran hostias que luego son distribuidas a distintos puntos de la Argentina.

La producción habitual alcanza aproximadamente las 200 mil hostias semanales, entre las de distintos tamaños que se utilizan para las celebraciones religiosas.

En el caso de las hostias grandes, además, se busca aprovechar los recortes. Los sobrantes de los bordes son utilizados para elaborar hostias pequeñas, mientras que las piezas rotas son separadas durante el proceso de selección.

Una producción especial para la visita papal

La llegada de León XIV sumó un pedido particular al trabajo habitual del taller. Las hermanas preparan unas 400 mil hostias para las celebraciones vinculadas a la visita de León XIV. Además, se elaborarán unas 4.000 hostias destinadas a personas celíacas.

La elaboración de estas obleas requiere un procedimiento diferenciado. Las religiosas utilizan una máquina y elementos de trabajo destinados exclusivamente a esta producción, que se realiza luego de una limpieza y desinfección específica del equipamiento.

Además, las hostias para celíacos se almacenan en un espacio separado de las convencionales para evitar la contaminación cruzada.

En este caso, las obleas son empaquetadas directamente y se preparan en paquetes de 150 unidades, de manera que puedan ser trasladadas y utilizadas durante las celebraciones sin necesidad de manipularlas previamente.

El taller de la Congregación Hijas de San José combina así producción mecanizada y trabajo artesanal para abastecer a comunidades de distintos puntos del país y, en esta oportunidad, preparar especialmente las hostias que acompañarán las celebraciones previstas durante la visita del Papa a Córdoba.