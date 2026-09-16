Asignación por Maternidad de Anses: cuánto reciben las trabajadoras durante la licencia y cómo se tramita

La Asignación por Maternidad de Anses acompaña a las trabajadoras durante los meses de licencia por el nacimiento de un hijo. El beneficio reemplaza el ingreso que reciben habitualmente mientras no trabajan y tiene un monto que varía según el sueldo de cada titular.

La prestación de Anses equivale al sueldo bruto que la trabajadora debería percibir durante la licencia, por lo que el valor cambia según el salario de cada persona. No existe, entonces, una cifra general que puedan cobrar todas las titulares.

Por ejemplo, una trabajadora con una remuneración bruta de $800.000 tendrá una prestación calculada sobre ese ingreso. Si el sueldo es diferente, también lo será el importe correspondiente a la asignación.

El monto de la Asignación por Maternidad se define según el sueldo de la trabajadora.

La licencia habitual tiene una duración de 90 días. En los casos en los que el hijo tenga diagnóstico de síndrome de Down, existe una licencia especial que contempla una extensión. En esa situación, la Asignación por Maternidad puede extenderse hasta 270 días.

Anses estableció que la Asignación por Maternidad está disponible desde el 10 de septiembre. El esquema es diferente al de prestaciones como la AUH, la Asignación por Embarazo o las jubilaciones.

En este caso, el pago no se distribuye según la terminación del DNI. Por lo tanto, las beneficiarias no tienen que esperar una fecha determinada en función del último número de su documento.

Quiénes pueden cobrar la prestación

La Asignación por Maternidad está dirigida a trabajadoras registradas que cumplen con determinadas condiciones. Pueden acceder:

Trabajadoras en relación de dependencia, incluidas las rurales y de temporada.

Trabajadoras de casas particulares registradas.

Trabajadoras que estén cobrando una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Entre los requisitos se encuentra contar con 12 semanas de gestación o más al momento de hacer la gestión. También se exige una antigüedad mínima de tres meses en el trabajo al empezar la licencia.

En el caso de las trabajadoras de temporada, deben encontrarse trabajando al momento de iniciar la licencia.

Cómo hacer el trámite ante Anses

La solicitud puede realizarse de manera presencial, con turno previo, o mediante Atención Virtual de Anses, presentando la documentación que permita acreditar el embarazo y la licencia.

Las trabajadoras en relación de dependencia deben utilizar el formulario PS 2.55 – DDJJ Novedades Unificadas – Sistema Único de Asignaciones Familiares, mientras que para las trabajadoras de casas particulares corresponde el formulario PS 2.75 – Declaración Jurada Maternidad Servicio Doméstico.

Personal de casas particulares: qué deben presentar

Las trabajadoras de casas particulares registradas también pueden acceder a la Asignación por Maternidad. Para gestionar el beneficio deben acreditar la relación laboral y presentar la documentación correspondiente.

Entre los comprobantes requeridos figuran la constancia de alta como trabajadora de casas particulares, que se obtiene a través de ARCA, el formulario relacionado con el pago de aportes y contribuciones o el recibo de sueldo.