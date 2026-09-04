Empleadas domésticas: el trámite que deben hacer para cobrar durante la licencia por maternidad

Las empleadas domésticas registradas que esperan un hijo tienen el derecho a acceder a la licencia por maternidad , pero deben realizar distintos trámites para mantener sus ingresos durante ese período. ARCA establece cómo debe declararse la licencia y Anses contempla una asignación que reemplaza el salario durante los días correspondientes.

El primer paso es que la trabajadora comunique formalmente el embarazo a su empleador a través de un certificado médico en el que conste la fecha probable de parto.

Para cobrar durante la licencia por maternidad, las empleadas domésticas tienen que hacer un trámite en Anses. Foto: Shutterstock

A partir de esa notificación empieza a regir la protección prevista por la Ley 26.844, que regula el trabajo en casas particulares y contempla la estabilidad laboral durante el embarazo y la licencia por maternidad.

Luego, la parte empleadora debe registrar la licencia en ARCA. Para hacerlo, tiene que ingresar al portal del organismo con CUIT o CUIL y clave fiscal.

Ingresar al servicio “Personal de Casas Particulares”.

Seleccionar la relación laboral correspondiente.

Entrar en la opción “Cargar licencias”.

Registrar el período de licencia por maternidad según las fechas informadas por la trabajadora.

No obstante, dentro del mismo portal ARCA cuenta con una guía oficial de ocho pasos para completar la carga correctamente.

Cuánto dura la licencia por maternidad de las empleadas domésticas

La licencia por maternidad tiene una duración total de 90 días corridos.

En principio, se distribuye en:

45 días antes de la fecha probable de parto.

45 días después del nacimiento.

La trabajadora puede optar por reducir la licencia previa al parto, aunque ese período no puede ser inferior a 30 días. Los días que no utilice antes del nacimiento se trasladan al período posterior.

En caso de nacimiento prematuro, los días de licencia que no se hayan utilizado antes del parto también se acumulan después del nacimiento hasta completar los 90 días establecidos.

Quién paga el sueldo durante la licencia por maternidad

Durante los 90 días de licencia, la trabajadora conserva su empleo y puede acceder a la Asignación por Maternidad de Anses, una prestación destinada a reemplazar los ingresos que deja de percibir mientras no trabaja.

El beneficio cubre los 90 días de licencia y equivale a la remuneración correspondiente a ese período, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Sin embargo, hay un punto importante: la carga de la licencia en ARCA no significa que la asignación quede solicitada automáticamente. La trabajadora tiene que realizar el trámite ante Anses.

Qué requisitos hay que cumplir para cobrar la Asignación por Maternidad

Para solicitar la prestación, la trabajadora debe:

Tener al menos 12 semanas de gestación.

Contar con una antigüedad mínima de tres meses en el empleo al momento de comenzar la licencia.

Presentar la documentación requerida por Anses.

En el caso de las trabajadoras de casas particulares, se debe completar la Declaración Jurada Maternidad Servicio Doméstico, correspondiente al formulario PS 2.75, en sus rubros 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Además, Anses puede solicitar la constancia de alta de la relación laboral y el formulario F.102/RT o un recibo de sueldo.

Si la trabajadora tiene más de un empleador registrado, debe acreditar cada una de las relaciones laborales.

ARCA y Anses: cuáles son los dos trámites que hay que hacer

Aunque forman parte del mismo proceso, son dos gestiones diferentes y una no reemplaza a la otra.

Por un lado, el empleador debe cargar la licencia por maternidad en ARCA para dejar registrada la ausencia dentro de la relación laboral.

Por otro, la trabajadora debe realizar ante Anses la solicitud de la Asignación por Maternidad para acceder al pago que reemplaza sus ingresos durante la licencia.

Antes de iniciar los trámites, es recomendable revisar que los datos personales, familiares y bancarios estén actualizados en Mi Anses y que la relación laboral figure correctamente registrada.

También conviene conservar copias del certificado médico y de toda la documentación y los formularios presentados. La solicitud de la prestación puede realizarse de manera virtual o presencial con turno, de acuerdo con los canales disponibles de Anses.