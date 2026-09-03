Empleadas domésticas: cambia el salario en septiembre, cuánto se cobra por hora y por mes

Septiembre trae un cambio clave en los salarios de las empleadas domésticas que se suma al aumento del 1,8% previsto para este mes. Además de la actualización de los valores mínimos, empieza a incorporarse al básico una parte de la suma no remunerativa que recibieron en agosto.

Aunque todavía resta la oficialización en el Boletín Oficial, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) ya difundió provisoriamente los nuevos montos.

Los valores mínimos por hora quedan de la siguiente manera:

En septiembre, las empleadas domésticas tienen un nuevo aumento.

Para quienes cobran de manera mensual, los mínimos son:

El aumento del 1,8% se complementa con la incorporación al básico del 25% de la suma no remunerativa de agosto.

Así, pasan al salario básico $2.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales, $2.875 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas y $5.000 para quienes trabajan 16 horas o más.

El resto se incorporará de manera progresiva: otro 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.

Cómo se calcula el salario según las horas trabajadas

Quienes trabajan 24 horas semanales o más para un mismo empleador deben cobrar bajo la modalidad mensual, en forma proporcional a las horas trabajadas.

Para quienes trabajan menos de 24 horas semanales, corresponde la modalidad por hora.

En tanto, cuando una trabajadora realiza tareas de más de una categoría, debe cobrar el salario correspondiente a la categoría mejor remunerada.

Qué adicionales se pueden sumar

Además, al salario mínimo se puede agregar el 1% por cada año de antigüedad con el mismo empleador.

También corresponde un adicional por zona desfavorable del 31% para quienes trabajan en determinadas provincias patagónicas y en el partido bonaerense de Patagones.