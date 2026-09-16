El Ejército de Chile se prepara para uno de sus momentos más importantes de los últimos años: qué pasará este sábado

Más de 10.000 efectivos participarán de una jornada que contará con blindados, aviones de combate y un despliegue especial del Ejército de Chile.

El Ejército de Chile se prepara para una de las jornadas de mayor exposición de los últimos años. Este sábado 19 de septiembre se realizará en Santiago una nueva edición de la Gran Parada Militar, que tendrá un despliegue muy superior al de las últimas ediciones y varias novedades tanto en tierra como en el aire.

La ceremonia comenzará alrededor de las 11.30 en la elipse del Parque O’Higgins y tendrá además un componente político particular: José Antonio Kast encabezará por primera vez la Parada Militar como presidente de Chile. También será su primer Día de las Glorias del Ejército como mandatario.

En total participarán 10.206 efectivos de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad. Se trata de la cifra más alta registrada en los últimos 17 años: para encontrar un despliegue superior hay que remontarse a 2009, cuando participaron 11.064 personas.

El Ejército de Chile será la fuerza con mayor presencia, con más de 6.200 integrantes. Además, tendrá un protagonismo especial con el paso de vehículos blindados y maquinaria utilizados en operaciones en la frontera norte, la Macrozona Sur, situaciones de emergencia, catástrofes y tareas desarrolladas en territorio antártico.

Casi 60 aeronaves participarán del desfile aéreo que acompañará la presentación del Ejército de Chile y las demás fuerzas. Fuerza Aérea de Chile El despliegue especial que prepara el Ejército de Chile Entre las novedades aparecerán los vehículos blindados Mowag, utilizados en distintos operativos, y una representación del Cuerpo Militar del Trabajo, que este año conmemora los 50 años del inicio de las obras de la Carretera Austral. También desfilarán unos 300 reservistas, que regresarán a la Gran Parada Militar después de varios años.