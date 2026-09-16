El Ejército de Chile se prepara para uno de sus momentos más importantes de los últimos años: qué pasará este sábado
Más de 10.000 efectivos participarán de una jornada que contará con blindados, aviones de combate y un despliegue especial del Ejército de Chile.
El Ejército de Chile se prepara para una de las jornadas de mayor exposición de los últimos años. Este sábado 19 de septiembre se realizará en Santiago una nueva edición de la Gran Parada Militar, que tendrá un despliegue muy superior al de las últimas ediciones y varias novedades tanto en tierra como en el aire.
La ceremonia comenzará alrededor de las 11.30 en la elipse del Parque O’Higgins y tendrá además un componente político particular: José Antonio Kast encabezará por primera vez la Parada Militar como presidente de Chile. También será su primer Día de las Glorias del Ejército como mandatario.
En total participarán 10.206 efectivos de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad. Se trata de la cifra más alta registrada en los últimos 17 años: para encontrar un despliegue superior hay que remontarse a 2009, cuando participaron 11.064 personas.
El Ejército de Chile será la fuerza con mayor presencia, con más de 6.200 integrantes. Además, tendrá un protagonismo especial con el paso de vehículos blindados y maquinaria utilizados en operaciones en la frontera norte, la Macrozona Sur, situaciones de emergencia, catástrofes y tareas desarrolladas en territorio antártico.
El despliegue especial que prepara el Ejército de Chile
Entre las novedades aparecerán los vehículos blindados Mowag, utilizados en distintos operativos, y una representación del Cuerpo Militar del Trabajo, que este año conmemora los 50 años del inicio de las obras de la Carretera Austral. También desfilarán unos 300 reservistas, que regresarán a la Gran Parada Militar después de varios años.
El espectáculo también tendrá un importante componente aéreo. La Fuerza Aérea prepara el sobrevuelo de casi 60 aeronaves, entre ellas cazas F-16, F-5 Tigre, aviones A-29, transportes y helicópteros Black Hawk. También participarán los UH-1H, que realizarán su último paso por la Parada Militar antes de finalizar su ciclo operativo.
Una Parada Militar con varias novedades
La edición 2026 marcará además el debut de Gendarmería en el desfile y un nuevo regreso de la Policía de Investigaciones. Carabineros, por su parte, tendrá una participación especial con su Grupo de Adiestramiento Canino y una de las novedades que probablemente llame más la atención del público.
Junto con perros de distintas especialidades y cachorros de poco más de un mes aparecerá por primera vez una “patrulla juvenil canina”, integrada por golden retriever de entre tres y cuatro meses que todavía no iniciaron formalmente su entrenamiento. A ellos se sumarán 11 perros entrenados por Carabineros para otras instituciones, con ejemplares destinados a la Armada, Gendarmería, la PDI, el Ejército y las policías nacionales de Colombia y Ecuador.
Otro momento particular será el paso de la Virgen del Carmen, considerada patrona y generala de las Fuerzas Armadas chilenas. Su presencia estará vinculada con los 100 años de su coronación canónica. De esta manera, la jornada combinará el tradicional desfile con uno de los mayores despliegues de personal y equipamiento militar realizados en Chile durante los últimos años.