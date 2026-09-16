Video: la impresionante aparición de un cóndor en plena precordillera

Una figura inconfundible irrumpió en el paisaje precordillerano de Santiago. En medio del recorrido hacia Saltos de Apoquindo, visitantes registraron la presencia de un cóndor , una de las aves más emblemáticas de Chile, dentro de un entorno natural ubicado a escasa distancia de las zonas urbanas de la capital.

El avistamiento ocurrió el martes 15 de septiembre en el sector del Parque Natural Aguas de Ramón, según los antecedentes publicados junto con el registro audiovisual . La aparición del ejemplar llamó la atención tanto por su cercanía con el sendero como por el valor simbólico de observar a esta especie en libertad. Más allá de la sorpresa, la escena permitió volver la mirada hacia la biodiversidad que conserva el contrafuerte cordillerano de la Región Metropolitana.

Saltos de Apoquindo forma parte de una red de senderos que conecta distintas áreas administradas por la Asociación Parque Cordillera. Desde el acceso de Bulnes Correa, la ruta contempla unos 14 kilómetros de ida y regreso, demanda aproximadamente siete horas y está clasificada con una intensidad media a alta.

El trayecto también puede abordarse desde Aguas de Ramón, parque donde existen registros previos de la especie y que funciona como un corredor para la fauna nativa. La administración exige calzado adecuado, restringe el ingreso a menores de 15 años en esa ruta y prohíbe drones, mascotas, fogatas y ruidos molestos. Fuente oficial: Asociación Parque Cordillera .

El cóndor andino, cuyo nombre científico es Vultur gryphus, está presente a lo largo de Chile y mantiene una estrecha relación con la cordillera de los Andes. Puede medir entre 100 y 120 centímetros de largo y alcanzar cerca de tres metros con las alas extendidas. Gracias a las corrientes de aire ascendente, es capaz de recorrer grandes distancias planeando con un gasto mínimo de energía. Se alimenta principalmente de carroña, una función que contribuye a retirar restos animales y favorece el equilibrio sanitario de los ecosistemas.

Su presencia en Aguas de Ramón no resulta ajena al territorio: la plataforma oficial de biodiversidad registra observaciones de la especie dentro del parque. Sin embargo, cada encuentro conserva un carácter excepcional debido a su baja tasa reproductiva y a las amenazas que enfrenta. En Chile está clasificado como “Casi amenazado”, mientras que la evaluación internacional de la UICN lo ubica en la categoría “Vulnerable”. Además, desde 2006 posee la condición de Monumento Natural.

Cómo actuar durante un avistamiento

Ante la aparición de un cóndor, la recomendación es observarlo a distancia, evitar movimientos que alteren su conducta y no intentar alimentarlo ni acercarse para obtener fotografías. Si el ejemplar parece herido, desorientado o incapaz de volar, corresponde avisar al SAG o al personal del parque.

La administración de Aguas de Ramón mantiene actualmente el recinto abierto y, como parte de sus actividades más recientes, programó para el 27 de septiembre una excursión guiada centrada en el reconocimiento de aves rapaces. La experiencia busca transformar estos encuentros en oportunidades de educación ambiental, sin interferir con la fauna que habita la montaña.