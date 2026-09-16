Ni limonero ni naranjo: el árbol de flores rojas que da una sombra espectacular y puede alcanzar 22 metros

Más allá del limonero y el naranjo, el castaño rojo ofrece una altura imponente y una copa esférica ideal para climas templados, con flores llamativas.

Además del limonero y el naranjo, hay otros árboles con gran altura y copa esférica que proporcionan sombra durante las temporadas cálidas. Uno de ellos es el castaño de Indias rojo que aporta un toque único al patio.

Para quienes buscan adornar el jardín, este árbol es clave ya que llama la atención con sus espigas de flores de color rojo o rosa intenso y "frutos" no comestibles. A su vez, es un árbol protector del sol porque crece entre 12 y 22 metros de altura, por lo que proyecta una gran sombra en el jardín.

En Argentina se adapta mejor a las zonas templadas, de clima fresco y regiones serranas (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o la región de la Patagonia norte), pero sufre bastante con el calor o la sequía extrema en las zonas más áridas.

El castaño de Indias rojo es un árbol ornamental que requiere mucho riego durante el verano. Shutterstock Cómo cuidar el árbol: luz y acolchado El castaño requiere exposición solar plena para florecer al máximo. Pero si vivís en zonas con veranos muy intensos o secos, lo mejor es plantarlo en semisombra para que reciba sol por la mañana y está protegido durante el calor del mediodía. Durante el invierno, el árbol se adapta muy bien al frío. No obstante, las heladas tardías fuertes pueden ser letales para sus frutos.