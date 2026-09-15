El dramático y heroico rescate policial de una mujer que se arrojó desde la copa de un árbol en Las Heras

Una mujer fue salvada de una situación de extrema gravedad la tarde de este lunes, luego de que se arrojó desde la copa de un árbol en Las Heras . Policías del departamento intervinieron en el rescate y lograron liberarla de la soga que la mantenía suspendida, mientras estaba inconsciente. Así, evitaron un desenlace fatal.

El episodio ocurrió pasadas las 16 en un descampado ubicado entre las calles Manuel A. Sáez y Capitán Vázquez . Hasta allí llegaron efectivos que fueron alertados por un hombre que pedía ayuda desesperadamente.

Al mismo tiempo, ingresó un llamado a línea de emergencias 911 que advertía sobre una persona que atravesaba una crisis y se encontraba en lo alto de un árbol.

Por eso, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) llegó hasta el lugar junto al hombre que había solicitado ayuda. Tras atravesar unos 100 metros de descampado en dirección al norte, los policías encontraron a su pareja en lo alto de un árbol de mora de más de 10 metros de altura.

En ese sentido, la causante se encontraba a unos siete u ocho metros del suelo, cerca de la copa. Los funcionarios intentaron acercarse y hablar con ella, pero la mujer les pedía que no se aproximaran y manifestaba que se iba a arrojar.

Ante la gravedad de la situación, los uniformados solicitaron la presencia de Bomberos del Cuartel Central y de los policías de elite del Grupo Especial de Seguridad (GES) y el Grupo de Resolución Incidentes y Secuestros (GRIS) para intervenir y evitar que la mujer se lastimara a sí misma. Sin embargo, la situación se precipitó antes de que llegara el apoyo.

Cómo fue el salvataje de la mujer

En cuestión de minutos, la mujer se arrojó desde el árbol y quedó suspendida, enganchada con una soga. Ante la urgencia, el auxiliar Iván Puebla decidió subir al árbol para llegar hasta ella, mientras su compañera, la oficial ayudante Julieta Cortez continuaba coordinando el pedido de apoyo.

El momento posterior al salto de la mujer, cuando su pareja y un policía subieron para rescatarla. Gentileza.

Asimismo, la pareja de la mujer también trepó detrás del efectivo para intentar colaborar con el rescate. Ambos lograron llegar en cuestión de segundos hasta el sector donde estaba la víctima, pese a la dificultad que presentaba el árbol y sin contar con una escalera ni elementos de seguridad.

La mujer se encontraba inconsciente. El auxiliar logró sostenerla mientras que su pareja desató el nudo que la mantenía suspendida. De esa forma, la intervención permitió evitar que la situación terminara en una tragedia.

Más policías y vecinos se sumaron al rescate

Tras eso, se sumaron a las tareas otros miembros de la UEP Las Heras: el auxiliar primero Leonardo Jara, el oficial subayudante Luciano Roldán, el oficial inspector Leandro Saravia, la auxiliar superior María Martínez, el auxiliar primero Lucas Caballero y el auxiliar Jeremías Ortega.

La mujer tras ser rescatada, fue abrazada fuerte por las mujeres policías presentes. Gentileza.

Con la colaboración de vecinos consiguieron una escalera y lograron acceder al árbol para completar el descenso de la mujer. Una vez en el suelo y en un lugar seguro, la causante recuperó el conocimiento y fue trasladada al Hospital Carrillo, ubicado en las cercanías de la escena.

Por directiva de la Oficina Fiscal Las Heras N°1, se ordenó que la mujer quedara internada en el área de Salud Mental del citado nosocomio.