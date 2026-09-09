Un complejo operativo de rescate se desplegó este martes en el Mar Argentino para asistir a un tripulante de un buque pesquero portugués que sufrió síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular (ACV) mientras navegaba en altamar a unos 425 kilómetros de Mar del Plata , fuera de la Zona Económica Exclusiva.

Se trataba de un hombre, de 57 años proveniente de Indonesia, que fue evacuado en helicóptero y trasladado a un hospital privado de la ciudad balnearia.

La emergencia comenzó cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata recibió un pedido de ayuda del capitán del Novo Virgem Da Barca. El marinero presentaba debilidad en el lado izquierdo del cuerpo, desviación de la comisura labial, fuerte dolor de cabeza, dificultad para hablar y desorientación, entre otras señales de alarma.

Un médico de la Prefectura advirtió que podría tratarse de un ACV y recomendó que la embarcación navegara rumbo a Mar del Plata para concretar una aeroevacuación.

Mientras se monitoreaban los movimientos del buque, a primera hora de este martes despegaron desde la Estación Aérea Mar del Plata un avión y un helicóptero, con un médico y rescatistas a bordo.

Dramático rescate en altamar: evacuaron a un tripulante extranjero por una emergencia médica

Tras un rápido vuelo mar adentro, el helicóptero ubicó al pesquero y se posicionó sobre su cubierta. Entonces, un nadador de rescate descendió para realizar el izado del tripulante, en una maniobra que exigió precisión y coordinación entre la aeronave y la embarcación.

Una vez a bordo, el médico de la Prefectura le brindó las primeras atenciones. El hombre fue trasladado al helipuerto que la Autoridad Marítima Nacional posee en su sede de la zona del puerto de Mar del Plata.

Allí lo aguardaba una ambulancia, que lo llevó a un hospital privado para recibir asistencia médica. Tras completar el rescate, el Novo Virgem Da Barca reinició su navegación hacia la zona de pesca.