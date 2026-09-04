"Es una sucesión de milagros": el increíble rescate de dos trabajadores tras 9 días atrapados en un túnel por la avalancha en la frontera entre Nepal y Tíbet

Dos trabajadores fueron rescatados con vida de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, en Nepal, más de una semana después de que una devastadora inundación repentina arrasara la región del Himalaya, en la frontera entre ese país y el Tíbet.

Los obreros, identificados como Sanjaya Shah y Kabir Maharjan, fueron trasladados en helicóptero directamente a un hospital de Katmandú.

Los dos sobrevivientes presentan heridas en las manos y las piernas, posiblemente por haberse arrastrado por el túnel, según informaron las autoridades a la BBC.

Un tercer cuerpo fue hallado, pero, de acuerdo con Suresh Raut, subgerente de la Autoridad de Electricidad de Nepal, se encuentra en un estado que dificulta su identificación.

"El cuerpo encontrado en el interior del túnel está hinchado y no ha podido ser identificado", dijo el funcionario a la BBC.

"Al parecer, la víctima murió tras quedar atrapada por la inundación mientras intentaba salir del túnel".

Se espera que al menos otras 39 personas sean rescatadas del túnel después de que los equipos de emergencia escucharan voces a primera hora de este viernes.

Se teme que más de 150 personas sigan atrapadas en otras instalaciones hidroeléctricas de Nepal.

La agencia de gestión de desastres de Nepal señaló que hasta ahora se han recuperado 1.287 cuerpos y estima que otras 5.083 personas continúan desaparecidas.

Una entrada completamente enterrada

Un experto en túneles que participa en la operación de rescate de los dos trabajadores le describió a la BBC cómo lograron llegar hasta los sobrevivientes.

Arnold Dix ha estado asesorando a las autoridades del sector hidroeléctrico de Nepal sobre cómo excavar a través del túnel bloqueado que conduce a la central hidroeléctrica Trishuli 3A, una de varias instalaciones afectadas por la enorme inundación de la semana pasada.

"Es como una sucesión de milagros" que hayan encontrado a estos dos hombres, dijo Dix, dadas las múltiples dificultades que enfrentaron los equipos de rescate.

Oficina del Primer ministro de Nepal Los equipos de rescate tuvieron que sacar a los sobrevivientes a través de un estrecho pasadizo abierto en la parte superior de los escombros, dentro del túnel.

El primer obstáculo fue localizar la central hidroeléctrica en un paisaje casi irreconocible tras la inundación.

"Nunca había participado en una operación de rescate en la que hubiera que buscar la entrada de un túnel que antes estaba en la superficie y que ahora se encuentra enterrada. Se pueden imaginar las dimensiones de la avalancha: sepultó por completo el acceso", dijo Dix, presidente de la Asociación Internacional de Túneles y Espacios Subterráneos.

Utilizando técnicas de ingeniería, antiguos mapas topográficos, imágenes satelitales de la zona tomadas después del desastre, grabaciones aéreas captadas desde helicópteros y "cualquier otra cosa que pudiéramos identificar en la ladera, como postes eléctricos", Dix y su equipo triangularon la ubicación probable de la entrada y comenzaron a excavar.

La encontraron, pero el siguiente desafío consistía en localizar a los sobrevivientes.

"Sabíamos que estaban más adelante, pero no exactamente dónde. Así que había que empezar a excavar en la dirección correcta y escuchar para ver si podíamos oír a alguien", explicó.

"Un trabajo maravilloso"

Los rescatistas tuvieron que atravesar un túnel completamente bloqueado por barro y rocas —algunas más grandes que automóviles— y tuvieron que recurrir a explosivos para despejar el camino.

"Tuvimos que usar explosivos, algo que normalmente nunca hacemos por el riesgo de hacer explotar a personas [atrapadas en el túnel] y de volarnos nosotros mismos", dijo Dix.

Oficina del Primer ministro de Nepal Los rescatistas se encontraron con una cantidad considerable de agua en el túnel mientras excavaban a través de él.

El experto reconoció al ejército nepalí por haber hecho "un trabajo maravilloso" al gestionar las explosiones con precisión para evitar que desestabilizaran el túnel.

Al mismo tiempo, descubrieron que el túnel seguía lleno de agua.

Utilizando excavadoras y equipos de bombeo, los rescatistas nepalíes excavaron una serie de zanjas desde el túnel hasta el río para drenar el agua.

Finalmente, tuvieron que abrir un paso, "un túnel diminuto del tamaño de una persona", entre los escombros situados sobre la estructura.

La ventaja de esta ubicación "es que puedes usar el techo original del túnel como techo de tu pequeño túnel. Además, reduce el riesgo de inundaciones", añadió Dix.

En las primeras horas de la mañana del viernes, los rescatistas escucharon lo que creyeron que podían ser voces.

Según informes locales, gritaron: "No te preocupes, estamos aquí para rescatarte", y escucharon una débil respuesta: "Vale".

Poco después, rescataron con vida a Shah y Maharjan.

Pero, con decenas de personas que aún se cree permanecen atrapadas dentro del túnel, el trabajo está lejos de terminar.

Rumbo a la "zona Ricitos de Oro"

Dix estimó que hasta ahora habían excavado unos 60 metros desde la entrada y que necesitarían excavar otros 150 metros para llegar a la central hidroeléctrica ubicada en el interior de la montaña.

Los rescatistas esperan que los escombros arrastrados por la inundación no hayan alcanzado la central, porque, de ser así, "habría todo tipo de complicaciones: cualquiera de los que se encuentran en la instalación podría haber sido golpeado por rocas y lodo, o la zona podría estar inundada".

El equipo que trabaja sobre el terreno sigue enfrentándose a riesgos considerables.

Narendra Shrestha/EPA

"Más adelante, incluso ahora, podríamos encontrarnos con agua que ahogaría a las personas que excavan túneles", indicó Dix. "Y también existe el riesgo de otra inundación fuera, así que el agua podría venir por detrás. Así que existe el riesgo de enfrentarse al agua por ambos extremos."

Pero, impulsados por el rescate exitoso del viernes, el equipo ahora tiene la esperanza de llegar a más sobrevivientes a tiempo.

"Es un gran alivio que vayamos por buen camino. Y nos da energía renovada que nuestro pensamiento (sobre cómo llevar a cabo el rescate) funcione. Nunca habíamos hecho algo así antes."

Dix dijo que ahora se dirigen hacia lo que él llamó la "zona de Ricitos de Oro", que sería "más amigable con la vida".

Esta zona se encuentra en el nivel más alto de la central hidroeléctrica, donde hay un espacio en el que podrían estar sobrevivientes.

Felicidad

Hirashova, esposa del trabajador rescatado Kabir Maharjan, le dijo al servicio nepalí de la BBC lo feliz que estaba de que lo hubieran encontrado con vida.

"Vi las fotos en Facebook. Me alegré muchísimo. Lo están llevando al hospital del ejército en Katmandú. Me dirijo al hospital", contó.

"Durante 10 días no pudimos comer ni beber adecuadamente. Estábamos muy asustados. Ahora todos estamos felices. Incluso estamos llorando".

El ministro de Comunicaciones de Nepal, Bikram Timilsina, dijo que hay esperanzas de llevar a cabo más rescates.

"Estamos a la espera de que se rescate a más personas", señaló en una publicación de Facebook.

"¡Un agradecimiento sincero a todos los que trabajaron incansablemente, día y noche, para rescatar con vida a dos personas!

"Se están realizando esfuerzos y oraciones para rescatar a más sobrevivientes".

Tessa Wong, reportera de la BBC en Asia, colaboró en este artículo.

FUENTE: BBC