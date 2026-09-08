Llega un "veranito" este miércoles, pero durará poco: el frío volverá con fuerza

El miércoles comenzará a sentirse el cambio de tiempo para el centro del país. El viento norte favorecerá el ingreso de aire más cálido y húmedo, con un ascenso térmico hasta el jueves. Pero el alivio será breve: el viernes llegará un sistema frontal con lluvias y tormentas , seguido por una nueva masa de aire frío que marcará el fin de semana.

El comienzo de la semana todavía estará influenciado por el aire frío que dejó heladas en distintos sectores del territorio. Sin embargo, la circulación atmosférica irá modificándose y permitirá que el viento rote progresivamente al sector norte, favoreciendo condiciones más primaverales hacia mediados de semana.

El jueves se perfila como la jornada más cálida, especialmente en el centro y norte del país. El aumento de la humedad, sumado al avance de un frente, generará condiciones favorables para el desarrollo de tormentas.

Durante el viernes se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad , con precipitaciones distribuidas de manera irregular. Algunos sectores podrían recibir acumulados importantes, mientras que otros tendrán registros menores. El escenario también contempla actividad sobre Paraguay, el sur de Brasil y áreas próximas al noreste argentino.

La evolución del sistema podría generar ráfagas, granizo y excesos puntuales de agua, por lo que será importante seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

El frío volverá durante el fin de semana

Tras el pasaje del frente, una nueva masa de aire frío avanzará sobre gran parte del territorio argentino. El cambio será marcado y podría dejar condiciones invernales durante el sábado y el domingo, especialmente en el centro y sur del país.

El fuerte descenso térmico y anomalías negativas sobre amplios sectores, provocará en el este, un enfriamiento importante, aunque con menor intensidad.

En la Patagonia, el cambio llegará antes, con el regreso de las nevadas y un ambiente más frío desde mediados de semana. El viernes, el aire frío ya cubriría buena parte de la región.

El descenso térmico obligará a prestar atención a las heladas, principalmente en ambientes bajos y sectores del centro y sur. Así, la semana pasará rápidamente de un ambiente más cálido a las tormentas y luego a un nuevo período de frío, con un cambio de tiempo que se hará sentir en buena parte del país.