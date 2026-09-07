Invierno frío y eterno: cuándo subirá la temperatura en Mendoza

Aunque estamos en septiembre aún faltan dos semanas para que comience la primavera y el invierno se despide con heladas tardías y jornadas gélidas en Mendoza. El fin de semana se registraron nevadas en algunos sectores del llano y el hoy amaneció con el termómetro en cero grados. Después de un lunes frío , qué dice pronóstico para el resto de la semana.

Según la información oficial del Gobierno de Mendoza, se registraron heladas parciales en Malargüe y Valle de Uco. La mínima se registró a primera hora de la mañana y se espera una temperatura máxima de 16ºC.

"Se espera cielo despejado durante la tarde, con mayor nubosidad en el Valle de Uco. En el resto del llano provincial, condiciones similares durante la jornada", indica el parte diario.

Además puntualiza que el viento norte se hará sentir desde las 9 hasta las 21 en toda la provincia y que la zona más afectada será la franja este donde las ráfagas alcanzarán los 35 kilómetros por hora por la tarde. En alta montaña, el cielo estará despejado y no se esperan precipitaciones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, desde el martes comenzará a subir la temperatura en Mendoza. Mañana se espera una jornada con el cielo despejado, la máxima será de 20ºC y la mínima de 5ºC.

El fin de semana se registraron nevadas en el llano.

El miércoles y el jueves el pronóstico indica cielo nublado con temperaturas agradables: máxima de 21ºC y 19ºC, respectivamente. La mínima rondará los 8ºC.

Pronóstico extendido

Desde el viernes se espera el ingreso de un frente frío que hará descender la temperatura. El pronóstico extendido indica la probabilidad de lluvias el viernes y el sábado. El viernes la máxima será de 12ºC.

La temperatura bajará drásticamente el fin de semana: máxima de 5ºC para el sábado y de 7ºC para el domingo. Las mínimas rondarán los 4ºC.