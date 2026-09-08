Cazaban en una reserva, sus perros hirieron a un oso hormiguero y deberán reparar el daño

Una incursión de caza en un área protegida de Salta terminó con un oso hormiguero gigante herido, dos hombres imputados y una particular reparación acordada con la Justicia. El episodio ocurrió el 21 de junio en la Reserva Nacional Pizarro, en el departamento Anta, cuando tres perros acorralaron al animal durante una recorrida de guardaparques.

El rescate comenzó cuando Abraham Rojas, Jairo Palma y Soledad Rojas escucharon ladridos provenientes del monte. Al seguir los rastros, encontraron a los canes rodeando al ejemplar de yurumí, que presentaba lesiones provocadas por mordeduras. Los agentes lograron apartar a los perros y poner al oso hormiguero a resguardo. Luego de recuperarse, el animal pudo regresar al monte.

Los propietarios de los canes fueron localizados poco después en las inmediaciones. Según la investigación, se trataba de un padre y su hijo que habían ingresado ilegalmente a la reserva con fines de caza. En ese espacio natural, la captura y depredación de fauna se encuentran prohibidas.

A partir del hecho, la Unidad Fiscal Salta abrió una investigación por una presunta infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Carolina Jorge sostuvo que l os dos hombres habían entrado al área protegida para cazar y que sus perros terminaron atacando al animal.

La normativa contempla sanciones para quienes cacen especies cuya captura o comercialización esté prohibida o vedada. En este caso, además, el ingreso se produjo en una reserva nacional, donde rigen medidas especiales de protección de la biodiversidad.

La causa no avanzó hacia un juicio oral. La fiscalía y los imputados llegaron a un acuerdo de reparación que luego fue homologado por el juez federal de Garantías N.º 2, Diego Anzorreguy.

La reparación en la reserva salteña

Como parte del convenio, padre e hijo se comprometieron a comprar los materiales necesarios para reponer un tramo del alambrado de la Reserva Nacional Pizarro. La necesidad de realizar esa obra había sido informada por el intendente del área protegida, Néstor Walter Sucunza.

La fiscalía solicitó que los fondos aportados fueran destinados exclusivamente a la reserva. Durante la audiencia, ambos hombres aceptaron las condiciones y el magistrado aprobó el acuerdo.

Además, Anzorreguy les advirtió sobre las consecuencias que podría tener una eventual reincidencia. De esta manera, el expediente quedó resuelto mediante una medida de reparación vinculada con el mismo espacio natural donde ocurrió el episodio.