Polémico casamiento dentro de una reserva natural de Salta: qué dijo la organizadora tras la denuncia

En las últimas horas, circularon, en redes sociales, las imágenes y videos de un casamiento realizado en la Quebrada de las Conchas , en la localidad salteña de Cafayate , dentro de un área protegida por la ley provincial, desatando la polémica entre la pareja que dio el sí y la municipalidad que denunció su accionar.

De acuerdo con lo trascendido en los medios locales, Nicole Pocoví y Federico Maran fueron quienes se casaron en el paraje La Punilla, sobre la ruta provincial 68, dentro de la reserva natural Quebrada de las Conchas , en Salta .

En las imágenes difundidas del casamiento, se puede ver a los invitados sentados en mesas instaladas en medio del paisaje salteño, con manteles, mantas y macetas integradas a la ambientación del lugar. También se puede observar la colocación de luces especiales y un servicio de DJ montado en un costado de la pista de baile.

Tras darse a conocer las imágenes de la boda, la municipalidad de Cafayate , encabezada por Rita Guevara, llevó el caso ante la Justicia para determinar si el evento se realizó sin autorización o con un permiso falsificado.

Así fue el casamiento en la Quebrada de las Conchas, Salta

Es más, en un comunicado, las autoridades informaron: “Se solicitó la intervención policial correspondiente para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. La municipalidad reafirma su compromiso con el cuidado del entorno natural y solicita a la comunidad y a los visitantes respetar las disposiciones establecidas para la protección de estos espacios”.

El comunicado de la municipalidad de Cafayate, Salta, por el casamiento celebrado en la Quebrada de las Conchas. El comunicado de la municipalidad de Cafayate, Salta, por el casamiento celebrado en la Quebrada de las Conchas. Municipalidad de Cafayate

“Asimismo, se recuerda que se trata de un área protegida, por lo que su uso está sujeto a normativas específicas para su preservación”, se puede leer en el comunicado oficial del municipio salteño.

En la misma línea, señalaron que el uso de luces y sonido de alta potencia afecta el comportamiento de la fauna autóctona. Además, sostuvo que la instalación de infraestructura y la presencia de numerosas personas pueden acelerar la erosión de las formaciones rocosas características de la zona.

La controversia se amplió cuando el Ministerio de Producción y Minería, por medio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que el documento exhibido por los organizadores no fue emitido por la autoridad competente y que era falso. El secretario Alejandro Aldazábal afirmó que su firma habría sido falsificada. “No autoricé nada, ese documento es falso”, sostuvo en declaración con los medios.

Una pareja se casó en la Quebrada de las Conchas, Cafayate, Salta, y desató la polémica. Una pareja se casó en la Quebrada de las Conchas, Cafayate, Salta, y desató la polémica. X

Qué dijo la organizadora del casamiento de la polémica

Frente a las críticas, Lucía Grajales Soriano, señalada como responsable de la planificación del casamiento y presunta dueña de una propiedad dentro de la reserva, defendió la realización del encuentro. En declaraciones a Radio Cafayate, la mujer aseguró que el evento se hizo en una propiedad privada dentro de la reserva y sostuvo que se respetaron todas las leyes. También indicó que hubo 110 invitados y mencionó la presencia de abogados y de un juez de la Corte Suprema.

Según su versión, la organización comenzó varios meses antes e incluyó gestiones ante distintas áreas gubernamentales para obtener autorizaciones por el uso de un espacio público con fines privados. Además, expresó que se presentó un protocolo de impacto ambiental y que hubo coordinación con autoridades de Turismo y Ambiente de Salta para el traslado del equipamiento y la instalación de estructuras temporales.

Una pareja se casó en la Quebrada de las Conchas, Cafayate, Salta, y desató la polémica. Una pareja se casó en la Quebrada de las Conchas, Cafayate, Salta, y desató la polémica. X

Grajales Soriano agregó que se contrató un equipo destinado exclusivamente a la recolección de residuos y al control del terreno. No obstante, no hizo comentarios sobre la denuncia oficial vinculada al supuesto permiso apócrifo.

En redes sociales, la mujer cuestionó la intervención estatal y reiteró que la propiedad de su familia está dentro de la reserva desde 1965. Allí escribió que se tuvieron en cuenta todos los permisos pertinentes y preguntó si no podía festejar la boda de un familiar en el fondo de su casa.

Las publicaciones de la novia tras la polémica

La difusión pública del caso también se apoyó en los posteos de la novia, quien compartió imágenes de la boda y referencias a la organización del encuentro. Los novios habían creado un sitio web para informar a los invitados sobre los eventos previstos durante cuatro días, bajo el nombre “Cafayate Fantasy”. En esa página se detallaba el cronograma desde el viernes 20 de marzo, cuando los asistentes llegaron a Salta, hasta el lunes 23, señalado como “Wedding day”.

Una pareja se casó en la Quebrada de las Conchas, Cafayate, Salta, y desató la polémica. Una pareja se casó en la Quebrada de las Conchas, Cafayate, Salta, y desató la polémica. X

El sitio indicaba que la ceremonia se haría en una “secret location” a la que solo se podía acceder en combis contratadas por los organizadores. Allí también se advertía que el terreno era mayormente de tierra y piedras, aunque con algunas zonas de suelo firme, y se aclaraba que el festejo sería al aire libre.

Mirá todas las fotos y videos

Una pareja se casó en la Quebrada de las Conchas, Cafayate, Salta, y desató la polémica. Una pareja se casó en la Quebrada de las Conchas, Cafayate, Salta, y desató la polémica. X

Una pareja se casó en la Quebrada de las Conchas, Cafayate, Salta, y desató la polémica. Una pareja se casó en la Quebrada de las Conchas, Cafayate, Salta, y desató la polémica. X

Así fue el casamiento en la Quebrada de las Conchas, Salta 1