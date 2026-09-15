Ofrecía un arma de fuego por WhatsApp, pactó una venta y quedo detenido en Luján de Cuyo

El sospechoso habría publicado el arma en un grupo de WhatsApp. Fue interceptado en Mayor Drummond y le secuestraron un revólver calibre .32 y dos municiones.

El sospechoso fue detenido luego de que fuera identificado cuando se disponia a vender el arma tras pactar un encuentro por redes.

Un joven de 19 años fue aprehendido en Luján de Cuyo luego de que una publicación realizada en un grupo de WhatsApp pusiera en evidencia la presunta venta de un arma de fuego. El procedimiento se concretó en Mayor Drummond, donde los investigadores encontraron el revólver que habría sido ofrecido a través de la aplicación.

La investigación comenzó a partir de tareas de ciberpatrullaje, mediante las cuales se detectó la publicación de un revólver que era ofrecido a la venta. A partir de esa información, los investigadores realizaron distintas averiguaciones para determinar cómo se concretaría la operación y dónde se produciría el encuentro.

El encuentro que terminó con el secuestro del arma El procedimiento se llevó adelante en la intersección de calles San Martín y Santa Fe, en Mayor Drummond. Hasta ese punto llegó el joven como acompañante de una motocicleta y allí fue interceptado por los uniformados.

Durante la intervención se secuestró un revólver calibre .32 largo, con cachas de madera y los alveolos limados. Además, el arma tenía colocadas dos municiones del mismo calibre.

El arma y los proyectiles quedaron incorporados a la causa como elementos de interés para la investigación.