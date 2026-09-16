Pocos lo saben: el simple truco para recuperar un cactus o suculenta marchita
Cactus y suculentas marchitos no siempre están perdidos: aprendé a identificar el problema y recuperarlos con un truco simple.
Si hablamos de plantas resistentes para el jardín, sin dudas los cactus y las suculentas encabezan la lista. Sin embargo, incluso estas especies pueden empezar a mostrar señales de que algo no anda bien: hojas podridas, tallos arrugados o una apariencia sin fuerza suelen ser la primera alerta de que necesitan atención.
Antes de intentar cualquier técnica de rescate, el primer paso es hacer un diagnóstico correcto. En estas plantas, el deterioro suele deberse a uno de dos extremos: la falta de riego o el exceso de humedad, que puede provocar la pudrición de las raíces.
Cómo identificar qué le pasa a la planta
Para saber cuál es el escenario, hay que observar las hojas y el sustrato:
Falta de agua: la planta se ve desinflada, las hojas están arrugadas, delgadas y secas al tacto. Además, la tierra suele estar completamente dura, compacta y separada de los bordes de la maceta.
Exceso de riego: las hojas presentan un aspecto traslúcido o amarillento y están blandas, casi gelatinosas. Al tocarlas, se desprenden con facilidad del tallo y el sustrato permanece encharcado.
Cómo rescatar un cactus o una suculenta
Si el problema es la falta de agua, conviene realizar un riego profundo y dejar que el sustrato absorba la humedad de forma gradual. Después, lo ideal es volver a regar únicamente cuando la tierra esté completamente seca.
En cambio, si el exceso de agua provocó el deterioro, es importante dejar de regar de inmediato. Retirar las hojas podridas, revisar el estado de las raíces y trasplantar la planta a un sustrato seco y con buen drenaje puede marcar la diferencia antes de que la pudrición avance.