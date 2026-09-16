Pocos lo saben: el simple truco para recuperar un cactus o suculenta marchita

Cactus y suculentas marchitos no siempre están perdidos: aprendé a identificar el problema y recuperarlos con un truco simple.

Un buen diagnóstico es clave para salvar el cactus o suculenta a tiempo. Foto: Archivo

Si hablamos de plantas resistentes para el jardín, sin dudas los cactus y las suculentas encabezan la lista. Sin embargo, incluso estas especies pueden empezar a mostrar señales de que algo no anda bien: hojas podridas, tallos arrugados o una apariencia sin fuerza suelen ser la primera alerta de que necesitan atención.

Antes de intentar cualquier técnica de rescate, el primer paso es hacer un diagnóstico correcto. En estas plantas, el deterioro suele deberse a uno de dos extremos: la falta de riego o el exceso de humedad, que puede provocar la pudrición de las raíces.

Cómo identificar qué le pasa a la planta Para saber cuál es el escenario, hay que observar las hojas y el sustrato:

Falta de agua: la planta se ve desinflada, las hojas están arrugadas, delgadas y secas al tacto. Además, la tierra suele estar completamente dura, compacta y separada de los bordes de la maceta.

Exceso de riego: las hojas presentan un aspecto traslúcido o amarillento y están blandas, casi gelatinosas. Al tocarlas, se desprenden con facilidad del tallo y el sustrato permanece encharcado. Las hojas arrugadas o podridas pueden indicar un problema de riego. Foto: Archivo MDZ Cómo rescatar un cactus o una suculenta Si el problema es la falta de agua, conviene realizar un riego profundo y dejar que el sustrato absorba la humedad de forma gradual. Después, lo ideal es volver a regar únicamente cuando la tierra esté completamente seca.