La película de Netflix que combina acción, suspenso y venganza

Una madre busca recuperar a su hija secuestrada en una ciudad peligrosa. Gandhari es la nueva película de acción y suspenso que llegó a Netflix.

Netflix sumó recientemente a su catálogo Gandhari, una película de acción y suspenso que se estrenó el 3 de septiembre. El film está dirigido por Devashish Makhija y cuenta con un guion de Kanika Dhillon. La historia combina drama familiar, combates, secretos y una búsqueda marcada por la venganza.

La película sigue a Bani, interpretada por Taapsee Pannu. Su vida cambia por completo cuando su pequeña hija, Mishty, es secuestrada en una estación ferroviaria. A partir de ese momento, la mujer decide hacer todo lo posible para encontrarla y recuperar a la niña.

Después del secuestro, Bani también sufre un brutal ataque físico que la deja temporalmente sin visión. Lejos de resignarse, transforma el dolor en una fuerza que la impulsa a continuar con la búsqueda. Así llega hasta Joypurra, una ciudad atravesada por identidades falsas y peligrosas redes de tráfico infantil.

El camino de Bani estará marcado por situaciones extremas y por la necesidad de enfrentarse a distintos peligros. La película presenta una historia de justicia y venganza, con varios giros y un entorno en el que resulta difícil saber en quién confiar.

Gandhari es una muestra del crecimiento del cine indio en Netflix NETFLIX Junto a Taapsee Pannu aparece Ishwak Singh, quien interpreta a Gokul, el esposo de Bani. También forman parte del reparto Mita Vashisht y Swastika Mukherjee.