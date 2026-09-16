La película de Netflix que combina acción, suspenso y venganza
Una madre busca recuperar a su hija secuestrada en una ciudad peligrosa. Gandhari es la nueva película de acción y suspenso que llegó a Netflix.
Netflix sumó recientemente a su catálogo Gandhari, una película de acción y suspenso que se estrenó el 3 de septiembre. El film está dirigido por Devashish Makhija y cuenta con un guion de Kanika Dhillon. La historia combina drama familiar, combates, secretos y una búsqueda marcada por la venganza.
La película sigue a Bani, interpretada por Taapsee Pannu. Su vida cambia por completo cuando su pequeña hija, Mishty, es secuestrada en una estación ferroviaria. A partir de ese momento, la mujer decide hacer todo lo posible para encontrarla y recuperar a la niña.
Después del secuestro, Bani también sufre un brutal ataque físico que la deja temporalmente sin visión. Lejos de resignarse, transforma el dolor en una fuerza que la impulsa a continuar con la búsqueda. Así llega hasta Joypurra, una ciudad atravesada por identidades falsas y peligrosas redes de tráfico infantil.
El camino de Bani estará marcado por situaciones extremas y por la necesidad de enfrentarse a distintos peligros. La película presenta una historia de justicia y venganza, con varios giros y un entorno en el que resulta difícil saber en quién confiar.
Gandhari es una muestra del crecimiento del cine indio en Netflix
Junto a Taapsee Pannu aparece Ishwak Singh, quien interpreta a Gokul, el esposo de Bani. También forman parte del reparto Mita Vashisht y Swastika Mukherjee.
Gandhari también se presenta como una muestra del crecimiento del cine indio en las plataformas de streaming. La producción combina elementos de acción, suspenso psicológico e intriga social, en una propuesta que busca acercar este tipo de historias al público internacional. Con una trama centrada en el vínculo entre una madre y su hija, la película apuesta por una historia de supervivencia, justicia y venganza.