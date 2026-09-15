La película en Netflix con un aire a Juego de Tronos que debes ver

Sangre, alianzas y traiciones: la película de Netflix que fascinará a los fans de la fantasía. Un drama histórico imperdible.

"Medieval" te engancha desde el primer minuto. Esta película en Netflix rescata la violencia, las traiciones y las alianzas políticas al más puro estilo de Juego de Tronos. La trama sigue los pasos reales de Jan ika, el legendario líder militar que nunca perdió una sola batalla.

La batalla por el poder en un reino dividido por la traición El relato se sitúa a finales del siglo XIV, un período convulso marcado por la lucha por el trono del Sacro Imperio Romano. Jan ika recibe la misión de secuestrar a una importante prometida de la nobleza para bloquear el ascenso de un rival despiadado. Esa decisión desata una cacería.

Las escenas tan reales muestran el campo de batalla. Lejos de idealizar las guerras de la época, la película expone la brutalidad táctica y los enfrentamientos.