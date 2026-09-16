Netflix: la serie que se transformó en un fenómeno global y que reivindica el rol de la mujer

Con 8 episodios, 'La timonel' se perfila como la nueva adicción de Netflix al entrelazar la exigencia deportiva con los dilemas personales de su protagonista.

La timonel (Crew girl) es una serie de Netflix que está destronando rápidamente a otras muy populares. Se trata de una producción refrescante que trasciende el cliché adolescente tradicional que logró atrapar a gran parte de la audiencia de la plataforma.

Netflix: de qué se trata “Tras un escándalo familiar, la adolescente Teagan Tao se muda a una pequeña localidad y se une a un equipo masculino de élite, donde despierta rivalidades… y pasiones”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

Netflix la rompe con esta serie. Fuente: Netflix. La trama se adentra en el competitivo y exigente universo del remo masculino. La historia sigue a Teagan Tao (Miku Martineau), una joven de 16 años que, tras atravesar un escándalo familiar, debe rehacer su vida en una comunidad sumamente elitista.

Sin un equipo femenino disponible en su nuevo colegio, busca un lugar como timonel del conjunto de varones, donde enfrenta un rechazo inicial marcado por los prejuicios antes de ganarse el respeto del grupo.

El relato combina el afán de superación con el ingrediente infaltable del género: un triángulo amoroso entre Teagan y sus compañeros Cam y Josh, entrelazando la exigencia deportiva con los dilemas personales.