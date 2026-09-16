La segunda mejor mano: el riesgo que puede llevar a una empresa a la quiebra

En el póker existe una enseñanza que todo jugador profesional aprende tarde o temprano: la peor mano casi nunca es la que te deja fuera de la partida. Cuando las cartas son malas, la decisión suele ser sencilla: las descartás y perdés poco. El verdadero peligro aparece con la segunda mejor mano, esa que es suficientemente buena como para generar confianza, subir la apuesta y poner todas las fichas en el centro sin advertir que existe una combinación mejor. En el mundo de la empresa ocurre algo parecido. El mayor riesgo no siempre es estar perdiendo, sino sentirse ganador cuando el juego ya cambió.

Cuando una buena empresa juega el juego equivocado Pocas historias ilustran mejor esa situación que la de Blockbuster. En 2000, Reed Hastings viajó a Dallas para ofrecerle Netflix al gigante del negocio del video por US$50 millones. Blockbuster tenía 9.000 locales, millones de socios, una marca consolidada y una enorme capacidad de distribución. El directorio rechazó la propuesta. Cuatro años después, la compañía seguía facturando cerca de US$6.000 millones anuales. Los números parecían confirmar que la decisión había sido correcta. Tenía tiendas, marca, flujo de caja y datos de consumo. Todo era real y todo era fuerte. El problema era que también era la segunda mejor mano. Diez años después, Blockbuster había quebrado y Netflix se había convertido en un gigante global. El problema no fue simplemente no entender la innovación: estaba jugando muy bien un juego que estaba dejando de existir.

Blockbuster tenía 9.000 locales, millones de socios, una marca consolidada y una enorme capacidad de distribución. Archivo. Las cartas que también tiene el competidor La situación se repite hoy en muchas organizaciones. Tienen CRM, incorporan inteligencia artificial, contratan consultoras, capacitan equipos y cuentan con vendedores experimentados. Todo eso puede transmitir una sensación de avance. Pero conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿cuánto de lo que consideramos una ventaja realmente nos diferencia? El mismo CRM puede comprarlo el competidor, las mismas herramientas de inteligencia artificial están disponibles para todos y las mismas consultoras pueden capacitar a distintas empresas. Una capacidad que cualquiera puede adquirir deja de ser una ventaja competitiva y pasa a ser el costo de entrada.

Mientras tanto, existen señales menos visibles. Dos de cada tres vendedores no alcanzan su cuota y la rotación comercial ronda el 25% anual. Más preocupante aún: en las carteras que radiografiamos, 84 de cada 100 clientes no recibieron una propuesta comercial durante los últimos doce meses. No se fueron ni se quejaron. Simplemente nadie los miró. Y hay una amenaza todavía más difícil de detectar: clientes que decidieron distribuir su negocio entre varios proveedores. No te dejaron. Te dosificaron. La cuenta permanece abierta, pero la porción más valiosa puede estar creciendo en otro lado.

Cuando el contexto deja de ayudar Durante años, determinados resultados financieros permitieron compensar debilidades comerciales. En sectores como el financiero, la tasa, el spread y otros vientos de cola ayudaban a cerrar los números. La segunda mejor mano estaba subsidiada. Ese subsidio empezó a desaparecer. Al cierre de 2025, el ROE del sistema financiero argentino cayó al 4,4%, según datos del BCRA. La conclusión es clara: los resultados tienen que volver a salir del negocio comercial. Hay que vender, desarrollar relaciones y ganar participación frente a competidores que también tienen acceso a las mismas herramientas. Por eso, la pregunta estratégica no debería ser cuánta tecnología compró una empresa, sino si esa tecnología cambió realmente su manera de trabajar. Blockbuster también tenía tecnología en sus miles de locales. La utilizó para digitalizar el mostrador. Netflix, en cambio, cambió el juego que ocurría alrededor de ese mostrador.