Cuál es la empresa que busca construir el polo turístico "futurista" de Maipú

El nuevo polo turístico estará emplazado en la Estación Gutiérrez del Metrotranvía. La propuesta contempla una inversión de US$ 1.076.600.

El polo turístico contempla la construcción de un museo que contará con tecnología como mapping, hologramas y experiencias inmersivas.

El nuevo polo turístico que Mendoza planea construir en Maipú dio un paso clave. Este martes, en la Subdirección de Licitaciones del municipio maipucino, se llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación para llevar adelante la construcción del museo que estará emplazado en la Estación Gutiérrez, la última parada del Metrotranvía. Según indicaron desde el Gobierno, solo hubo una propuesta.

La propuesta, que contempla una inversión de US$ 1.076.600, será financiada con Fondos del Resarcimiento y apunta a construir el museo de la Olivicultura y el Aceto en una zona que había quedado casi en el olvido hasta su reactivación tras la llegada del Metrotranvía. La obra, de no mediar inconvenientes, estará a cargo de CF Obras Civiles SRL, firma que presentó la única propuesta para hacerse cargo del proyecto.

Cabe resaltar que la obra forma parte del Programa de Infraestructura Turística Municipal. La misma prevé un esquema en el que Maipú devolverá la totalidad de la inversión en un plazo de diez años. El monto será actualizado en UVA.

La empresa CF Obras Civiles SRL presentó la única oferta para hacerse cargo del proyecto de la construcción del polo turístico. Gobierno de Mendoza Cómo será el nuevo polo turístico en la Estación Gutiérrez Con la premisa de vincular la historia productiva de Maipú con experiencias innovadoras para los visitantes, la propuesta buscará aplicar tecnología moderna, como hologramas 3D, sistemas de mapping exterior, pantallas LED, tótems interactivos y salas de experiencia inmersiva. En ese marco, también se buscará preservar y poner en valor el patrimonio arquitectónico del lugar, el cual está vinculado al legado de Giol y Gargantini. "Esto es poner en valor las actividades que las olivícolas y las acetaias están haciendo en Maipú", había dicho el secretario de Infraestructura y Servicios de Maipú, Eduardo Mezzabota, al momento de la presentación del proyecto.

El nuevo museo y polo turístico estará en una estación del Metrotranvía. Gobierno de Mendoza La iniciativa también contempla propuestas gastronómicas y actividades orientadas a la promoción del aceite de oliva y el aceto balsámico. En el lugar habrá catas guiadas y acciones de difusión de la producción olivícola provincial. Para esta tarea se articuló una propuesta público-privada con la Asociación Olivícola de Mendoza (Asolmen).