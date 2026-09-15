El mendocino Roger Zaldivar recibió uno de los máximos reconocimientos en oftalmología

La oftalmología argentina volvió a hacer historia, esta vez en Londres. Durante el Congreso ESCRS, en el marco de la Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva (ISRS), el doctor Roger Zaldivar recibió el Lans Distinguished Lecturer Award, una de las distinciones más importantes que existe en el campo de la cirugía refractiva a nivel mundial.

El Lans Distinguished Lecturer Award se otorga anualmente a especialistas cuyas contribuciones innovadoras hayan impulsado el avance de la especialidad. Pero lo que convierte a este reconocimiento en un hecho verdaderamente inédito es el antecedente familiar.

En 1998, el mismo galardón fue otorgado a su padre, Roberto Zaldivar , quien fue el primer argentino en integrar esa histórica lista. Veintiocho años después, Roger Zaldivar repite el logro paterno, convirtiéndose en el primer caso en que padre e hijo alcanzan la misma distinción internacional de la ISRS.

"Era muy chico cuando mi padre recibió el Lans Lecture en Orlando en 1998, y recibir tantos años después un reconocimiento que también marcó su carrera tiene para mí un significado muy especial", dijo Roger Zaldivar .

"Pero también siento que el desafío de nuestra generación fue no quedarnos solamente con lo que heredamos: había que construir nuestra propia contribución a la oftalmología ", agregó.

La historia de la familia Zaldivar con la oftalmología no empieza en Roberto ni en Roger. El instituto fue fundado por el abuelo de Roger, y la innovación fue pasando de generación en generación hasta convertirse en una cultura médica que hoy involucra a todo un equipo.

Tres generaciones Zaldivar. Roger Zaldivar

Roger Zaldivar y el reconocimiento internacional

El premio llega en un año especialmente destacado para Roger Zaldivar. En 2026, la revista The Ophthalmologist lo incluyó por segundo año consecutivo entre los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo, señalándolo además como el único sudamericano en su Power List.

Cirujano de catarata y refractiva, investigador y docente, su trayectoria combina la práctica quirúrgica con el desarrollo científico y la incorporación de inteligencia artificial y grandes volúmenes de datos para lograr cirugías cada vez más personalizadas y predecibles. Cuenta con más de 250 presentaciones internacionales sobre cirugía refractiva y lentes fáquicas.

Roger Zaldivar es uno de los 50 mejores oftalmólogos del mundo. Roger Zaldivar

Mendoza es también punto de encuentro internacional gracias al ICL Course que Zaldivar codirige, un programa de formación avanzada que atrae especialistas de distintos países para compartir técnicas y resultados en cirugía con lentes fáquicas.

Para Roger Zaldivar, el valor de una innovación tiene una condición indispensable: "Recién adquiere verdadero valor cuando puede ser validada, compartida y utilizada por otros médicos para mejorar los resultados de sus pacientes". Una premisa que heredó y que, evidentemente, supo hacer propia.