Netflix: la divertida comedia con Jennifer Lawrence ideal para cortar la semana

El catálogo de Netflix tiene 'Hazme el favor', una comedia de Jennifer Lawrence que promete risas y enredos para cortar la semana.

Netflix cuenta con grandes películas de comedia en su catálogo, opciones ideales para distenderse y cortar con la carga de la semana laboral. Entre las alternativas se encuentra Hazme el favor( No Hard Feelings), protagonizada por Jennifer Lawrence.

Lejos de los papeles dramáticos que le valieron el reconocimiento de la Academia, la actriz no solo encabeza el elenco, sino que también se desempeña como productora de esta comedia llena de enredos. El film recupera el espíritu de las clásicas comedias adolescentes de principios de los años 2000, pero incorpora una mirada más actual y situaciones cargadas de humor.

De qué trata Hazme el favor “Una cantinera que pasa por una mala racha acepta el pago y el inusual desafío que le ofrece una pareja adinerada: seducir a su hijo con problemas para relacionarse”, adelanta la sinopsis de Netflix.

La trama sigue a Maddie, una joven que atraviesa una complicada situación económica y está a punto de perder su casa. Desesperada por conseguir dinero, responde a un particular aviso de trabajo publicado por una pareja adinerada, que le propone una misión poco convencional: acercarse a su hijo Percy y ayudarlo a salir de su aislamiento antes de que se vaya a la universidad.

El elenco de la película se completa con Andrew Barth Feldman, Laura Benanti y Matthew Broderick, quienes acompañan a Jennifer Lawrence en esta comedia dirigida por Gene Stupnitsky.