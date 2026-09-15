La comedia de 8 episodios que juega con el deseo y los límites del matrimonio

Una mujer casada, un hombre que acaba de conocer y una obsesión que se sale completamente de control. Así comienza Amo a Dick (I Love Dick), la comedia de Prime Video protagonizada por Kathryn Hahn y Kevin Bacon que toma el deseo como punto de partida para construir una historia incómoda y divertida, que se aleja de la fórmula clásica de los dramas románticos.

Estrenada en 2016, la serie está basada en la novela homónima de Chris Kraus , publicada en 1997 y considerada con el tiempo una obra de referencia dentro de la literatura feminista. La adaptación televisiva toma ese material para construir una historia que combina comedia, romance, drama y una mirada bastante incómoda sobre las relaciones de pareja.

Chris Kraus ( Kathryn Hahn ) es una cineasta que atraviesa un momento de frustración personal y profesional. Junto a su marido Sylvère ( Griffin Dunne ) viaja a Marfa, Texas, con la intención de trabajar y comenzar una nueva etapa. El plan cambia cuando ambos conocen a Dick ( Kevin Bacon ), un profesor universitario con una personalidad magnética que inmediatamente despierta el interés de Chris.

La atracción se transforma rápidamente en una obsesión. Chris comienza a escribir sobre Dick y a convertir sus fantasías en material creativo, mientras Sylvère también queda atrapado en una situación que amenaza con alterar por completo su matrimonio.

Lo interesante es que la serie no utiliza este conflicto solamente para contar una historia de infidelidad o deseo. La obsesión de Chris funciona como el disparador de una transformación personal. A medida que intenta entender qué le ocurre, también empieza a cuestionar su relación, su carrera y el lugar que ocupa como mujer dentro del mundo artístico.

Una comedia sobre deseo, matrimonio y obsesión

Amo a Dick está basada en la novela homónima de Chris Kraus, publicada en 1997, y conserva buena parte de la mirada provocadora del material original.

La serie juega con los distintos puntos de vista de sus personajes y evita presentar a Dick simplemente como el objeto de deseo de Chris. La percepción que cada uno tiene de él cambia según sus propias fantasías y frustraciones, lo que convierte al personaje de Kevin Bacon en una figura mucho más ambigua.

También es una oportunidad para ver a Kathryn Hahn en un papel que combina comedia, vulnerabilidad y una sexualidad mucho más desinhibida de la que suele mostrar en otros trabajos. Bacon, por su parte, se luce con un personaje carismático y desconcertante que funciona muy bien dentro del tono particular de la serie.

La producción tuvo una única temporada de 8 episodios y fue cancelada después de su primera entrega. Su cancelación llamó la atención, especialmente porque la ficción se llevó excelentes críticas por parte de la prensa especializada, que la elogió por sus actuaciones y su guion.

Si buscás en Prime Video una comedia que se anime a hablar de sexo, deseo, matrimonio y frustraciones personales sin recurrir a las fórmulas habituales, Amo a Dick merece una oportunidad.