Adiós a las hormigas del jardín: el truco casero con un limón cubierto de moho verde

Las hormigas del jardín encuentran un enemigo natural en un limón con moho verde, un truco ecológico que promete neutralizar los hormigueros.

Cómo ahuyentar a las hormigas del jardín con un limón.

Con la llegada de las altas temperaturas, las hormigas se convierten en una de las mayores preocupaciones en el jardín. Estos pequeños insectos salen masivamente de sus refugios para cortar hojas, brotes nuevos y flores, afectando gravemente el desarrollo y crecimiento de las plantas.

Aunque en el mercado abundan los insecticidas químicos, existe un truco casero y ecológico que requiere únicamente un limón cubierto de moho verde (el hongo natural Penicillium) para neutralizar la actividad del hormiguero desde adentro.

¿Cómo aplicar el truco del limón con moho? Ubicación estratégica: colocá el limón florecido cerca de la entrada principal del hormiguero o directamente sobre el camino más transitado por las hormigas.

Propagación natural: al pasar por encima del fruto, las hormigas llevarán adheridas las esporas del hongo en sus patas y cuerpo hacia las cámaras subterráneas.

Efecto en el nido: las esporas entran en contacto con el hongo que la colonia cultiva como alimento, alterando su equilibrio biológico. Esto destruye su reserva de comida, forzando a la colonia a reducir su actividad o a trasladarse de forma masiva hacia otra zona. El truco del limón con moho para ahuyentar a las hormigas. Shutterstock Dado que los resultados pueden variar según el tamaño de la colonia, se recomienda monitorear el recorrido durante 3 a 5 días.

Precauciones clave al manipularlo Si bien se trata de un remedio casero, es fundamental tomar ciertos recaudos de higiene y seguridad. Antes de tomar el limón, se deben utilizar guantes de goma o descartables para manipular el limón e impedir el contacto directo con el moho.