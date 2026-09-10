Adiós a las hormigas en casa: la trampa casera para eliminarlas

Descubrí cómo preparar una trampa casera infalible contra las hormigas usando solo dos ingredientes comunes de la cocina.

Las hormigas pueden aparecer en diferentes lugares de la casa en busca de alimento, especialmente cuando encuentran restos de azúcar u otras migas. Aunque existen productos comerciales efectivos para combatirlas, también hay alternativas caseras que permiten eliminarlas de forma simple, económica y rápida. El azúcar y el bicarbonato de sodio son los ingredientes ideales para armar esta trampa casera.

Cómo preparar esta trampa casera con dos ingredientes El procedimiento para combatir esta plaga es simple: hay que mezclar partes iguales de azúcar y bicarbonato de sodio, y colocar la preparación en pequeñas cantidades dentro de recipientes bajos.

Cada ingrediente cumple una función específica. Mientras el azúcar actúa como elemento atractivo para las hormigas, el bicarbonato es el que hace efecto una vez que lo consumen, logrando eliminarlas de manera efectiva.

Las hormigas se ven atraídas por el azúcar. Foto: Shutterstock Dónde colocar la mezcla Para que este método sea efectivo, se recomienda observar por dónde circulan las hormigas y seguir su recorrido antes de ubicar los recipientes. Las zonas habituales suelen ser ventanas, puertas, grietas o cualquier sector donde queden restos de comida.