¿El aire acondicionado prende, pero no enfría? El truco para revisar el equipo antes de llamar al técnico

Antes de contactar a un técnico, revisá los filtros y la unidad exterior de tu aire acondicionado para descartar obstrucciones y asegurar un rendimiento óptimo.

Con los primeros días de calor, muchos encienden los aires acondicionados tras meses sin actividad. Sin embargo, el uso luego de un tiempo prolongado de desuso puede causar problemas permanentes en el equipo que se traducen en un gasto económico considerable.

Siempre conviene hacer una revisión rápida para verificar que todo esté en su lugar y funcione correctamente. Así lo muestra un video de YouTube del canal Wudos World donde explican cómo limpiar el aire acondicionado y qué hacer en caso de que no enfríe para evitar llamar a un técnico.

"Mucha gente busca ‘mi aire acondicionado echa aire pero no enfría’. La mayoría de las veces no es falta de gas, es simplemente suciedad acumulada en el aleteado de aluminio o una unidad exterior taponada. Un sistema sucio obliga al compresor a trabajar forzado, aumentando el consumo de corriente reactiva y acortando la vida útil del aparato", explicaron desde el canal.

Cómo revisar el aire acondicionado sin ser un experto. Archivo Paso a paso para revisar el aire acondicionado en casa El primer paso es retirar la tapa frontal de la unidad interior y lavar los filtros de malla con agua tibia y jabón neutro para eliminar el polvo acumulado. También hay que revisar el aparato fuera de casa y eliminar hojas, ramas y objetos que bloqueen el paso del aire.

Un paso muy importante es mirar el cableado y las tuberías visibles buscando daños o desconexiones. En caso de que encuentres una perforación es momento de llamar al técnico.