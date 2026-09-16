Cuánto gana un mozo en España: los sueldos en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

Emigrar a España obliga muchas veces a empezar de cero en el mercado laboral. Entre los trabajos que suelen aparecer como puerta de entrada está el de mozo , conocido en España como camarero, especialmente en ciudades con una enorme cantidad de bares, restaurantes, hoteles y cafeterías.

No existe, sin embargo, un único sueldo para todo el país. La ciudad, el tipo de restaurante, la experiencia, los idiomas y hasta el horario pueden cambiar bastante lo que termina cobrando un trabajador. A eso hay que agregar las propinas y los complementos por determinados turnos.

Como referencia general, el salario mínimo en España durante 2026 quedó establecido en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, equivalentes a 17.094 euros brutos al año. Si las dos pagas extraordinarias están prorrateadas durante todo el año, esa cifra equivale a unos 1.424,50 euros brutos por mes en 12 pagos.

En Madrid, un mozo que recién ingresa al sector puede encontrarse con salarios cercanos a los 1.400 o 1.600 euros mensuales en puestos de jornada completa. Indeed situaba a comienzos de septiembre el promedio de la ciudad en unos 1.424 euros al mes, aunque algunas ofertas para personal de sala se ubican por encima de esa cifra.

Barcelona presenta números algo más elevados en numerosas búsquedas. El salario promedio publicado para camareros rondaba los 1.730 euros mensuales, mientras que algunas vacantes de jornada completa superaban los 1.750 euros. Una oferta publicada recientemente ofrecía, por ejemplo, 1.600 euros netos al mes más entre 300 y 400 euros aproximadamente en propinas, por 40 horas semanales.

El sueldo de un mozo cambia según la ciudad, la experiencia, la cantidad de horas trabajadas y el tipo de establecimiento.

En Valencia, una referencia razonable para un puesto inicial se mueve aproximadamente entre 1.350 y 1.600 euros mensuales, aunque los salarios pueden aumentar con experiencia. Hay búsquedas actuales que llegan a ofrecer entre 1.750 y 2.000 euros para perfiles con varios años en gastronomía, mientras que Indeed ubica el promedio general de la ciudad alrededor de los 1.837 euros.

En Sevilla también existe una diferencia considerable entre establecimientos. Varias ofertas recientes para jornada completa se ubican entre 1.300 y 1.600 euros al mes. Una búsqueda concreta ofrece 1.600 euros mensuales con turnos rotativos, mientras que otras vacantes arrancan entre 1.300 y 1.500 euros.

Cuántas horas trabaja un mozo en España

Para una jornada completa, la referencia sigue siendo de hasta 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio anual, aunque los convenios colectivos pueden establecer jornadas inferiores. En gastronomía es habitual encontrar turnos rotativos, trabajo durante fines de semana y feriados y, en algunos restaurantes, jornadas partidas entre el servicio del mediodía y el de la noche.

También existen puestos de 20, 25 o 30 horas semanales, especialmente para quienes buscan combinar trabajos o recién están entrando al mercado laboral. En Sevilla, por ejemplo, aparecen vacantes actuales de 30 horas por alrededor de 1.100 a 1.200 euros al mes.

Para un argentino que busca su primer empleo después de instalarse, el trabajo de mozo puede ser una alternativa para conseguir experiencia laboral local. Saber inglés u otros idiomas, tener experiencia previa en atención al público y poder trabajar fines de semana puede abrir la puerta a restaurantes con mejores condiciones y salarios.

La información utilizada para elaborar esta nota fue tomada de datos publicados por el Boletín Oficial del Estado (BOE), para las referencias sobre salario mínimo y jornada laboral en España, y de Indeed España, donde se consultaron los salarios promedio y distintas ofertas de trabajo para mozos y camareros en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.