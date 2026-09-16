El hongo del limón podrido que ahuyenta a las hormigas

Las hormigas representan una de las mayores amenazas para el jardín y huertas domésticas porque son capaces de despojar de hojas y brotes a plantas jóvenes en cuestión de horas. Ante esta problemática, un método casero poco convencional gana terreno.

El método consiste en el uso de un limón con moho como herramienta de control biológico.

A diferencia de lo que se suele pensar, las hormigas no consumen directamente el material vegetal que transportan. Las hojas ingresan al hormiguero para alimentar un hongo interno que constituye la verdadera base nutricional de la colonia.

El truco del cítrico aprovecha esta dinámica al introducir un hongo competidor (generalmente del género Penicillium) para desequilibrar ese cultivo interno y forzar al hormiguero a reducir su actividad o trasladarse.

Para aplicar el truco hay que usar guantes para manipular un limón que presente una capa visible de moho verde o azul.

Después ubicar la fruta cerca de la boca principal del hormiguero o sobre la hilera de tránsito más concurrida, evitando el contacto directo con plantas sanas o frutos comestibles.

El paso siguiente es monitorear el sector durante varios días para evaluar si el flujo de insectos disminuye o cambia de dirección. Luego sacar el cítrico si hay mal olor o si comienza a atraer otros visitantes indeseados.

Precauciones esenciales

Este recurso debe reservarse exclusivamente para áreas exteriores (jardín, huertas o senderos) y manipularse siempre con guantes, ya que las esporas no deben inhalarse.