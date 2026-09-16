El último pedido de Cris Miró a su hermano antes de morir

Este 16 de septiembre, Cris Miró cumpliría años. La recordada vedette murió en 1999, a los 33 años, después de haber construido una carrera que la convirtió en una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Su hermano Esteban Virguez habló hace dos años cuando salió la biopic de la artista.

Cris Miró hubiera cumplido hoy 61 años En la entrevista con La Nación, habló sobre el vínculo que tenían y recordó cómo fueron los últimos días de la vedette. También contó qué le pareció Cris Miró (Ella), la serie protagonizada por Mina Serrano. “Ví el primer capítulo de la serie y me gustó", declaró. "Si bien no cuenta exactamente la realidad, refleja muy bien el entorno familiar", agregó. La ficción estaba basada en la vida de Cris y había sido estrenada días antes de aquella entrevista.

El hermano de la vedette recordó que siempre tuvieron una relación muy cercana. “Teníamos una excelente relación, fui la primera persona a la que le contó que era gay. Recuerdo que fuimos a la terraza del edificio donde vivíamos y me hizo la confesión”, relató. Según contó, su primera reacción fue acompañarla y ayudarla. "Cuando me lo contó, tragué saliva, no me puse a llorar ni nada de eso, y pensé que iniciaríamos una vida nueva. Mi intención fue ayudarla. Recuerdo que lo primero que le dije fue “vamos a contarle a mamá”".

Esteban también habló de los ataques que Cris recibió en los medios y aseguró que ella sabía defenderse. "A quien buscaba discriminarla, enseguida lo frenaba en seco. Nunca dio pie a nadie para que se burlara. Seguramente le habrán gritado cosas, pero, cara a cara, nunca nadie la pudo doblegar por la intelectualidad que tenía, por su inteligencia", sostuvo.

Cómo fueron los últimos días de Cris Miró Cris Miró Wikipedia Durante la entrevista, además, contó detalles sobre los últimos días de su hermana. Esteban fue el primero en saber que Cris era HIV positivo y explicó que ella había decidido que esa información no fuera conocida por los demás, ni siquiera por su madre. Según relató, una enfermedad colateral provocada por la baja de las defensas derivó en un linfoma, un cáncer linfático. “Fue repentino, porque venía sobrellevándolo, pero fue cuestión de días cuando se puso muy mal. Estuvo internada pocos días y falleció”, contó.