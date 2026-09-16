Qué más pasó un 16 de septiembre además de La Noche de los Lápices

La Noche de los Lápices es uno de los hechos que marcaron el 16 de septiembre, una fecha que también recuerda nacimientos, muertes y acontecimientos históricos.

Este 16 de septiembre se cumplen 50 años de La Noche de los Lápices.

El 16 de septiembre quedó marcado en la historia argentina por La Noche de los Lápices. En 1976, diez estudiantes secundarios de La Plata fueron secuestrados mientras reclamaban por el Boleto Estudiantil. Seis de ellos fueron asesinados y desaparecidos. El hecho es recordado cada año y la fecha también fue establecida como el Día de los Derechos del Estudiante Secundario en la Argentina.

Pero La Noche de los Lápices no es el único acontecimiento asociado al 16 de septiembre. Esta fecha también recuerda hechos políticos, culturales y sociales ocurridos en distintos momentos de la historia. Entre ellos se encuentra el golpe de Estado de 1955, cuando la autodenominada Revolución Libertadora derrocó al gobierno del presidente Juan Domingo Perón.

Horacio Ungaro, secuestrado y desaparecido tras La Noche de los Lápices. El 16 de septiembre también está relacionado con importantes figuras de la cultura y la música. En 1882 nació Ricardo Rojas, escritor y profesor argentino. En 1925 nació el cantante y guitarrista estadounidense B.B. King, reconocido por canciones como “Everyday I Have the Blues” y “The Thrill Is Gone”.

La música argentina también tiene una presencia especial en esta fecha. En 1945 nació José Alberto Iglesias, conocido como Tanguito. Además, el 16 de septiembre de 1973 murió el músico chileno Víctor Jara, asesinado durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Efemérides del 16 de septiembre: qué pasó un día como hoy, además de La noche de los Lápices Entre los nacimientos que se recuerdan este día también aparecen el actor estadounidense Mickey Rourke, nacido en 1952; el ilusionista David Copperfield, nacido en 1956; la actriz y bailarina argentina Cris Miró, nacida en 1965; y el cantante estadounidense Marc Anthony, nacido en 1969.