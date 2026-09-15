Cuál fue la causa de la muerte de Blanca Vicuña, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña

Blanca Vicuña murió a los seis años en 2012. La hija de Pampita y Benjamín Vicuña había sido internada días antes por un grave cuadro pulmonar.

Blanca Vicuña, la hija mayor de Carolina “Pampita ” Ardohain y Benjamín Vicuña, habría cumplido 20 años el 15 de mayo de 2026. La niña murió el 8 de septiembre de 2012, cuando tenía seis años. Había sido internada el 30 de agosto de 2012 en la Clínica Las Condes, en Santiago de Chile.

Según la información publicada en ese momento, presentaba fiebre alta, escalofríos, ganglios inflamados y tos. Durante los nueve días que permaneció internada recibió cuidados intensivos. Sin embargo, su cuadro se agravó y sufrió una infección generalizada que provocó una falla en múltiples órganos.

Benjamín Vicuña junto a Blanca, la hija que tuvo con Pampita Archivo De qué murió la hija de Pampita y Benjamín Vicuña La causa de su fallecimiento fue una neumonía hemorrágica, una enfermedad pulmonar grave que puede provocar sangrado. El cuadro complicó el tratamiento y terminó desencadenando el desenlace fatal.

Con el paso de los días también surgieron distintas versiones sobre el origen de la neumonía. Entre las posibilidades que circularon se mencionó un resfriado o la eventual contracción de bacterias durante unas vacaciones familiares en Cancún, México.