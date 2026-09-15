Qué significan los colores de las bandejas de carne en el supermercado

Frente a la góndola de carnes , el color del envase puede influir más de lo que parece. Una bandeja negra transmite una imagen sofisticada; una amarilla llama la atención y una roja se mezcla con el producto. Sin embargo, esos tonos no funcionan como una clasificación oficial de calidad o frescura.

La normativa argentina establece condiciones para los materiales que están en contacto con alimentos y determina qué información debe contener el rótulo, pero no fija un código cromático para las bandejas. Por lo tanto, la asociación entre un color y determinada categoría comercial surge de una decisión de cada supermercado, frigorífico o marca. Una misma tonalidad puede utilizarse con criterios diferentes según el establecimiento.

En las góndolas, las bandejas negras suelen reservarse para cortes presentados como premium, selecciones especiales o productos de mayor precio. El fondo oscuro genera contraste y puede hacer que la carne se vea más intensa. Las amarillas, en cambio, suelen aparecer en líneas de consumo cotidiano o promociones.

Las rojas y blancas son habituales en los productos estándar. Se trata de tendencias de exhibición, no de reglas: una bandeja negra no garantiza una carne superior, del mismo modo que una amarilla no significa necesariamente que el producto esté rebajado.

Para evaluar una carne envasada conviene apartar por un momento el color del soporte y leer el rótulo. El Senasa detalla que los productos cárneos deben informar su denominación de venta, contenido neto, origen, lote y fecha de duración mínima. Cuando corresponda, también deben incluir ingredientes e instrucciones de conservación o uso. La identificación del establecimiento elaborador permite, además, conocer la procedencia y verificar que el producto haya sido procesado dentro del circuito formal.

Alf Ponce Mercado / MDZ

El aspecto visual aporta información, aunque tampoco debe interpretarse de manera aislada. El film tiene que permanecer íntegro, bien adherido y sin roturas. Una cantidad excesiva de líquido puede indicar pérdida de jugos, mientras que un envase inflado o dañado merece ser descartado. El tono de la carne puede variar por la exposición al oxígeno, el tipo de empaque y el tiempo de almacenamiento. El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos de Estados Unidos advierte que una variación de color, por sí sola, no demuestra que el producto esté deteriorado.

Cómo elegir y conservar la carne envasada

La fecha de vencimiento, la temperatura de la góndola y el estado del envase ofrecen señales más confiables que el color de la bandeja. También conviene comprobar que la etiqueta sea legible, que no haya sido superpuesta y que el paquete no presente filtraciones. Si existe olor desagradable, textura pegajosa o una alteración evidente al abrirlo, el producto no debe consumirse, incluso cuando todavía se encuentre dentro del plazo indicado.

Durante la compra, la carne debería incorporarse al carrito al final del recorrido para reducir el tiempo fuera de refrigeración. La ANMAT recomienda mantener los productos perecederos separados de otros alimentos, comprobar las fechas y evitar envases en malas condiciones. Al llegar a casa, es necesario guardarlos rápidamente en la heladera o el freezer y prevenir el contacto de los jugos crudos con comidas listas para consumir. La bandeja puede orientar la mirada; la seguridad, en cambio, depende del rótulo, la conservación y la cadena de frío.