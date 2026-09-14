Estos son los cortes de carne ideales para cuidar tu bolsillo

Los 5 cortes de carne rendidores que eligen las familias para ahorrar en la mesa este inicio de primavera.

El consumo de carne en el país atraviesa una fuerte reconversión por los costos actuales. Buscar alternativas ricas y rendidoras resulta clave para mantener la tradición de las reuniones familiares durante los días cálidos.

Las alternativas de carne más económicas para disfrutar en la mesa familiar La falda encabeza la lista de las opciones más accesibles. Su buena infiltración de grasa le otorga un sabor fabuloso si la cocinas a fuego lento hasta dorarla bien.

La paleta es rendidora a la hora de preparar milanesas o guisos cotidianos. Se trata de un corte de carne jugoso y no altera el presupuesto del mes.

La tapa de asado se recuperó entre las elecciones populares para el fuego. Resulta un clásico infaltable mucho más barato que el vacío tradicional y rinde de maravilla al cocinarlo entero.