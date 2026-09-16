El ejercicio de bajo impacto que puede ayudar a cuidar el corazón y reducir el estrés

No hace falta levantar pesas ni completar una rutina extenuante para incorporar movimiento a la vida diaria. El yoga, con su combinación de posturas, respiración y atención consciente, se presenta como una alternativa accesible que puede aliviar el estrés y acompañar el cuidado cardiovascular, aunque no sustituye al ejercicio aeróbico recomendado.

El interés médico por esta práctica creció junto con su popularidad. En una actualización publicada en junio de 2026, la Organización Mundial de la Salud destacó su capacidad para favorecer la fuerza, la movilidad, el equilibrio y el bienestar mental durante el envejecimiento. También valoró su bajo costo y la posibilidad de adaptar los movimientos a personas con diferentes niveles de capacidad física. La evidencia, sin embargo, todavía está en desarrollo.

Una sesión puede combinar movimientos suaves o exigentes con técnicas respiratorias y momentos de relajación. Esa mezcla puede moderar la respuesta del organismo ante el estrés, un proceso relacionado con la frecuencia cardiaca y la presión arterial. Algunos estudios observaron mejoras en la presión, el colesterol y otros factores de riesgo frente a la inactividad.

La American Heart Association señala, no obstante, que muchas investigaciones reunieron pocos participantes y utilizaron programas difíciles de comparar. Tampoco existe una dosis estándar: una clase restaurativa genera un esfuerzo distinto al de una sesión dinámica. Todavía no está demostrado que el yoga, por sí solo, evite infartos o accidentes cerebrovasculares ni que resulte mejor que caminar, pedalear, correr o nadar.

Las recomendaciones cardiovasculares vigentes mantienen otro eje. Los adultos deberían acumular al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de ejercicio vigoroso, además de realizar trabajo de fortalecimiento dos días por semana, según la guía actual de la American Heart Association .

El yoga puede aportar fuerza, flexibilidad, equilibrio y control corporal, pero no todas sus variantes elevan suficientemente la frecuencia cardiaca. Quien realiza únicamente sesiones suaves podría no alcanzar el nivel semanal de trabajo aeróbico aconsejado. Por eso funciona mejor como parte de una rutina variada. Caminar a paso rápido, bailar, nadar o andar en bicicleta siguen siendo alternativas válidas, y pueden combinarse con el yoga de acuerdo con las preferencias y posibilidades de cada persona.

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Para adultos mayores o personas que llevan tiempo sin entrenar, las modalidades suaves, restaurativas o realizadas con apoyo de una silla pueden facilitar el comienzo. La prioridad no es reproducir una postura compleja, sino conservar una respiración cómoda, moverse dentro de un rango seguro y avanzar gradualmente. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos aconseja aprender con un instructor capacitado y evitar inicialmente las inversiones, posiciones extremas y respiraciones forzadas. El yoga con calor también implica riesgos de deshidratación y sobrecalentamiento.

Cómo incorporarlo de manera segura

Una rutina sostenible puede comenzar con clases para principiantes y sumar tiempo a medida que mejoran la confianza y la movilidad. La práctica debería integrarse con actividad aeróbica, ejercicios de fuerza, buen descanso y control de factores como presión, colesterol, glucosa y tabaquismo.

Las personas con cardiopatías, hipertensión grave, glaucoma, problemas de equilibrio, embarazo, lesiones articulares o enfermedades de la columna necesitan consultar a su equipo de salud para adaptar las posturas. Si aparecen dolor en el pecho, mareos, desmayo o falta de aire fuera de lo habitual, la actividad debe interrumpirse y se debe buscar atención médica. El beneficio real no depende de encontrar un ejercicio milagroso, sino de sostener una combinación segura de movimiento y hábitos saludables.